Sono le dieci figure più richieste in questi mesi estivi secondo, la piattaforma per la ricerca di lavoro on line, che ha condotto il nuovo Osservatorio Professioni Estive 2022, per fotografare l’andamento degli annunci di lavoro nella categoria. I dati delineano uno scenario positivo e in crescita rispetto allo scorso anno, con unda parte delle aziende, per un totale di quasinella categoria pubblicati da aprile a metà giugno 2022 sulla piattaforma. A raccogliere la maggior parte degli annunci è la sottocategoria Ristorazione, che da sola conta oltre 4mila annunci; in crescita anche Viaggi e Hotellerie, con numeri più piccoli, ma offerte interessanti. Secondo l’Osservatorio InfoJobs, le professioni più richieste in Turismo e Ristorazione per la stagione estiva 2022 sono legate alla più celebre delle nostre tradizioni: la cucina. La classifica rispecchia, quindi, le posizioni fondamentali della Ristorazione con un podio così formato: al primo posto la professione di, seguono, a conferma del fatto che l’offerta gastronomica rivolta a clienti italiani e internazionali resta centrale per l’economia. Novità del 2022 è l’, professione che entra in scena quest’anno nella classifica stilata da InfoJobs e che testimonia la ripresa di un’abitudine, quella di viaggiare in aereo, forzatamente limitata nei due anni passati. Le altre posizioni si riferiscono sempre a ruoli determinanti nella Ristorazione, conal quinto posto eal settimo. L’, al primo posto nel 2021 - forse anche a causa delle stringenti normative igieniche legate alla pandemia - nel 2022 è al sesto posto. L’è in ottava posizione, seguito da. Immancabili, poco fuori dalle prime dieci posizioni, ma fondamentali per la filiera lavorativa del settore. Gli interessati possono InfoJobs . Intanto, i

Migliaia di opportunità nel pubblico e nel privato

L'Agenzia per il lavoro Etjca propone nel mese di luglio oltre 2mila posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale. In Lombardia posizioni aperte come back office commerciale per il settore del customer service, molte le ricerche attive nell’industria metalmeccanica e nel settore del trasporto e della logistica. In Piemonte si ricercano addetti alla logistica e al magazzino, operai edili e operai addetti alla produzione alimentare, in particolare si segnala per un'azienda sita a Leinì (Torino) una ricerca di addetti alla produzione e al confezionamento alimentare, anche senza esperienza, da inserire nell’organico dal mese di settembre sia con contratto full-time che part-time. In Veneto sono attive molteplici ricerche per addetti alle pulizie e si selezionano inoltre addetti al magazzino. In Liguria sono richiesti addetti alla vendita e addetti al banco nel settore della Grande distribuzione-supermercati. In Emilia-Romagna sono richiesti operai generici per l’industria metalmeccanica e animatori per anziani. In particolare un'azienda di Parma del settore agro-alimentare ricerca carrellisti addetti al carico e allo scarico di merce con esperienza pregressa. Verrà attivato un corso gratuito per il conseguimento o rinnovo del patentino del muletto, in partenza lunedì 11 e lunedì 18 luglio. In Umbria si seleziona un analista di laboratorio e un tecnico informatico. Nel Lazio opportunità come payroll specialist e collaboratori amministrativi. In Toscana si ricercano back office commerciale per l’Italia e l’estero e addetti alle pulizie. In Abruzzo posizioni aperte nel settore architettura come operai di produzione. In Sardegna si ricercano camerieri ai piani, camerieri di sala e baristi; in Sicilia si segnalano posizioni aperte per addetti al desk per noleggio auto. In Puglia si registra una forte richiesta di camerieri, camerieri ai piani, commis di cucina, addetti al bar, chef de rang, pizzaioli, aiuto cuochi e lavapiatti. In Calabria vengono assunti demi chef de partie, commis di cucina, capo partita e camerieri. In Campania molteplici le figure ricercate nella ristorazione: addetti alla cucina, aiuto cuochi, responsabili di cucina, camerieri, responsabili di sala, chef, rider. I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.www.etjca.it.

Per ampliare ulteriormente la forza vendita, Bimby ha lanciato una campagna per inserire 3.800 incaricati tra le sua fila. Si chiama Lavoro che passione!, è già attiva sulla rete e sui social, e racconta tre storie esemplari di realizzazione personale e successo professionale ispirate da profili reali di incaricati alla vendita. È possibile candidarsi in più modi: attraverso l’ufficio commerciale locale, oppure rivolgendosi a incaricati e team leader attivi sul territorio o ancora mediante il sito www.bimby.it dove nella sezione “Lavora con noi” si può richiedere un colloquio. A disposizione di tutti c’è sempre poi il Numero verde Vorwerk 800 841 811 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.

L'Università degli studi di Palermo vara il più importante piano di assunzioni di personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario della sua storia. La delibera prevede l'assunzione di 158 persone attraverso concorsi per categoria B, C, D ed EP. «Le nuove immissioni di personale - spiega il rettore Massimo Midiri - aumenteranno quasi del 15% il numero di dipendenti dell'Ateneo e consentiranno di rafforzare e potenziare sia le attività dei dipartimenti sia quelle dell'amministrazione centrale. Si tratta di un impegno straordinario per l'Università di Palermo, in larga parte sostenuto da risorse dell'Ateneo, ma reso anche possibile dall'impiego di una quota rilevante del Piano straordinario di potenziamento del personale universitario approvato il mese scorso con decreto del ministro dell'Università Maria Cristina Messa». La scelta operata dall'amministrazione dell'Ateneo, condivisa e fatta propria dal Consiglio di Amministrazione, prevede la destinazione della maggior parte delle risorse, il 60%, alle strutture dipartimentali, confermando una linea di indirizzo, chiaramente espressa nel programma elettorale del rettore. «Le nuove procedure saranno bandite con la massima celerità, auspicando l'immissione in servizio entro l'autunno del nuovo personale reclutato e procedendo immediatamente alle progressioni verticali per il personale in servizio», precisa in una nota l'Unipa.

Intellera Consulting prosegue la sua espansione e avvia un'importante campagna di assunzioni in Sicilia per sostenere la crescita dei servizi a supporto della Pubblica amministrazione. La società di consulenza organizzativa, gestionale e tecnologica sta ricercando circa 50 professionisti da inserire nella sua sede di Palermo. Intellera può contare su una rete di 1.200 professionisti, tra dipendenti e consulenti esterni, in costante espansione, distribuiti su 12 sedi a livello nazionale, al servizio di oltre 300 clienti tra Pubblica amministrazione, sanità, organizzazioni internazionali e utility. Nello specifico, Intellera ricerca su Palermo (con disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale) stagisti, associate, senior associate e manager per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di consulenza alla Pa da inserire in diverse aree. Le opportunità sono rivolte in particolare a candidati che abbiano concluso una laurea o un master di II livello tra Ingegneria informatica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria dell'intelligenza artificiale e sicurezza informatica, Ingegneria gestionale, Scienze economico-aziendali, Giurisprudenza, Statistica e data science, Management della Pa, Cultura della cybersecurity, Risk & security management. È richiesta conoscenza delle lingue italiana e inglese (livello C1) e degli strumenti di office automation, come Microsoft Excel, Word, Power Point, mentre costituiscono titolo preferenziale un'esperienza nel settore Ict o della Pa, la conoscenza della normativa degli appalti pubblici, la conoscenza delle architetture software e il possesso di certificazioni Itil, Prince2 o equivalenti. Si richiedono capacità di ascolto, di collaborazione, di lavorare per obiettivi, capacità analitiche per combinare diversi tipi di dati e molteplici fonti, disponibilità a imparare, passione per la tecnologia e per l'innovazione. Per candidarsi:

Senior Associate – Manager https://www.linkedin.com/jobs/view/3158107936;

Junior profile – Associate https://www.linkedin.com/jobs/view/3158104952.

Adecco seleziona giovani diplomati con conoscenze di meccanica per SC Project - azienda che si occupa dello studio, progettazione e produzione di impianti di scarico per moto, sia da competizione che stradali - con età compresa tra i 18 e i 29 anni. Le figure prescelte parteciperanno a un corso formativo gratuito di saldatura della durata di 120 ore, al termine del quale è prevista la possibilità di inserimento in azienda con un contratto di apprendistato professionalizzante. Per accedere alla selezione, ai candidati si richiede un titolo di studi a indirizzo meccanico, elettromeccanico o esperienza in ambito metalmeccanico. Completano il profilo la passione per i motori, dinamicità e intraprendenza. Per inviare la propria candidatura cliccare su questo link oppure inviare il cv a: abbiategrasso.cattaneo@adecco.it.

Oldrati, gruppo internazionale tra i più importanti nella produzione di manufatti in gomma, plastica e silicone, rafforza il suo programma di formazione e crescita delle persone, avviando una collaborazione con Randstad, realtà del settore delle risorse umane. La collaborazione con Randstad Italia prevede lo sviluppo di un piano di formazione e di inserimento professionale suddiviso in più momenti e rivolto a diverse tipologie di neo-professionisti, con l'obiettivo di stimolare l'avviamento professionale e venire incontro alle esigenze del territorio. In un'ottica di rafforzamento e crescita, questo nuovo progetto ben si integra con la Vision del Gruppo Oldrati e con i progetti di formazione e collaborazione già avviati nel corso degli anni con Università e istituti tecnici. Il primo step di questa innovativa collaborazione è indirizzato ai giovani neolaureati in ingegneria e in ambiti tecnici, i quali avranno la possibilità di mettersi in gioco all'interno del Gruppo Oldrati e approfondire le competenze di metodo grazie a corsi specifici, progetti formativi e programmi di tirocinio. Tale percorso formativo prevede una durata di 120 ore con tre macro aree di lavoro: approfondimento di Oldrati e del mondo dei polimeri, tecniche di project management e un project assignment finale che sarà presentato ai vertici aziendali. Per presentare la propria candidatura per il primo step di progetto rivolto ai neolaureati in ingegneria il link è il seguente: https://bit.ly/randstad_oldrati22.

Auriga (azienda Ict di Bari, presente sul mercato da 30 anni, progetta e realizza software per il mondo delle banche, con sedi a Londra, Parigi, Francoforte, Città del Messico, Madrid, impiega circa 400 persone globalmente) è sempre a caccia di giovani talenti (difficili da reperire soprattutto al Sud), attualmente sta cercando i seguenti profili: https://www.aurigaspa.com/careers/posizioni-aperte/:

· 1 Market Analyst (da inserire presso la sede principale a Bari o a Milano) che possa essere il raccordo tra le aree più tecniche, le vendite e il marketing strategico, con l’obiettivo di accrescere la capacità di monitorare l’andamento di mercato e promuovere le performance aziendali;

· 2 Key Account Manager (di cui 1 per la sede di Milano e 1 per la sede in Spagna, a Madrid); si tratta di figure Sales, ed è richiesta una solida esperienza in ambito Information Technology nel settore bancario; i Key Account Manager si occuperanno di sviluppare il business e saranno responsabile della gestione dei clienti, collaborando attivamente con il team di vendita al fine di raggiungere gli obiettivi commerciali dell'azienda.