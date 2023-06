Il professor Beniamino Quintieri, presidente della Fondazione Tor Vergata

Il Seminario economico internazionale di Villa Mondragone è giunto alla XXIII edizione, organizzata dalla Fondazione Tor Vergata, e andrà in scena mercoledì 7 giugno 2023. L’evento di quest'anno si concentra su un tema di grande attualità e impatto economico, quello dell’inflazione e della competizione nello scenario di una nuova globalizzazione sempre più frammentata. Il titolo è infatti “Globalization, inflation and competition in an increasingly fragmented world" e rientra nel solco della tradizione del seminario, che affronta fin dalla sua nascita, nel 1989, tematiche centrali nella vita del Paese e legate allo sviluppo e alla crescita economica.

Sotto la spinta dei due shock dello scorso triennio, la crescita globale ha subito fasi alterne di arresto e ripresa; gli scambi internazionali, che avevano ricominciato a espandersi dopo la pandemia, sono tornati a contrarsi alla fine dello scorso anno e sono previsti in netto rallentamento nell’anno in corso. La cooperazione tra paesi si è fatta più difficile, soprattutto dopo che la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, con tutte le perdite e le sofferenze che essa sta comportando, ha diviso profondamente la comunità internazionale. La macchina della cooperazione globale, dal G20 alle grandi istituzioni multilaterali, ne ha subito gli effetti; raggiungere accordi significativi si è fatto, in concreto, più difficile.

I relatori sono chiamati a confrontarsi sui possibili scenari di crescita e stabilità. Il seminario, promosso a Monte Porzio Catone, vicino Roma, in collaborazione con Villa Mondragone Economic Development Association, sarà aperto dal Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, da Beniamino Quintieri, presidente della Fondazione Tor Vergata, e da Riccardo Barbieri Hermitte, direttore generale del Tesoro - Mef. Di alto livello la serie degli interventi, fra i quali sono previsti quelli di Lilia Cavallari, presidente dellUpb-Ufficio parlamentare di bilancio; Pier Carlo Padoan, presidente di Unicredit; Luigi Federico Signorini, direttore generale della Banca d’Italia; Edmund S. Phelps, premio Nobel per l’Economia; Maria Grazia Attinasi, ricercatore BCE; Richard Damania, capo economista "Sustainable Development Practice Group" della Banca Mondiale; Domenico Fanizza, direttore esecutivo per Italia, Regno Unito e Paesi Bassi di Adb; Fabrizio Mattesini, professore ordinario della Facoltà di Economia Tor Vergata; Benoit Mojon, responsabile analisi economica Bis; Andrea Montanino, direttore Strategie Settoriali e Impatto di CDP; Francesco Nucci, professore ordinario alla Sapienza Università di Roma; Luigi Paganetto, professore emerito all'Università di Roma Tor Vergata; Michele Ruta, vice capo Dipartimento Strategia e revisione politica del Fmi; Pasquale Lucio Scandizzo, presidente di Villa Mondragone Economic Development Association; Lemma W. Sembet, professore alla University of Maryland; Gylfi Zoega, professore alla University of Iceland and Birkbeck College.