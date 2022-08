Tanti gli italiani che aspirano a lavorare all'estero - Archivio

Indeed - portale per chi cerca e offre lavoro - ha esaminato gli annunci di lavoro in 21 dei Paesi europei dove opera, per analizzare come il mercato del lavoro sta rispondendo alla crisi. In media, gli annunci di lavoro postati su Indeed in Europa hanno iniziato a ristagnare alla fine di febbraio, in coincidenza con l'inizio del conflitto. Si è registrato, mediamente, un calo degli annunci per posizioni richieste nei settori ad alta intensità energetica, per esempio nell'industria manifatturiera e nei trasporti. Una tendenza coerente con l'ipotesi che la guerra abbia indebolito le prospettive economiche agendo sulla fiducia, sul commercio e sui prezzi delle materie prime. Gli annunci sono ancora alti rispetto ai livelli storici, un aspetto positivo che indica come il mercato del lavoro sia ancora relativamente forte. Ciò potrebbe contribuire a mitigare l'impatto della crisi sull'occupazione. La crescita si è arrestata a fine febbraio. A maggio 2022 gli annunci si attestano a un punto percentuale al di sotto del livello registrato il giorno dell'invasione. Tra le motivazioni di questa frenata potrebbe esserci il raggiungimento del picco naturale del livello di annunci; l’inizio del conflitto in Ucraina, quindi, potrebbe essere solo una semplice coincidenza. Tuttavia, Indeed ha riscontrato delle tendenze che suggeriscono che il rallentamento sia, almeno in parte, correlato alla situazione internazionale. Per esempio, gli annunci sono diminuiti in quelle categorie professionali considerate più comuni nei settori ad alta intensità energetica come i trasporti, la logistica e la produzione, mentre hanno tenuto in altre categorie. In media, le inserzioni in queste aree sono diminuite di cinque punti percentuali dalla fine di febbraio in tutti i Paesi del campione: quindi, più della diminuzione di un punto percentuale registrata per le offerte di lavoro se considerate nel complesso. «Il mercato del lavoro è ancora robusto, ma il rallentamento preoccupa - spiega Pawel Adrjan, economista e responsabile delle attività di ricerca di Indeed per l’area Emea -. I dati offrono la prova che il conflitto sta avendo un impatto reale sul mercato del lavoro. La buona notizia è che gli annunci di lavoro rimangono elevati rispetto ai livelli storici, indicando che molti datori di lavoro stanno portando avanti i piani di assunzione. Ma il rallentamento è una preoccupazione per le prospettive economiche a breve termine».





Stati Uniti, Svizzera e Regno Unito le mete più ambite dagli italiani

Le persone hanno ripreso a cercare lavoro oltreconfine. È quanto emerge da uno studio di Indeed su come i cambiamenti nella ricerca di lavoro a livello internazionale stiano accelerando la competizione globale per i talenti. Sebbene le ricerche di occupazione fuori dai confini nazionali rimangano del 10% al di sotto della media del 2017-2019, le persone che cercano lavoro fuori dal Paese in cui si trovano sono in netto aumento rispetto al periodo pandemico, quando si era toccato il minimo del -32%.

Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito, Germania e Irlanda sono in cima alla classifica dei Paesi più attraenti per lavorare secondo quanto emerge dall’analisi di Indeed, che ha preso in esame il tasso di ricerche di occupazione “in entrata” e “in uscita” in 21 Paesi. L’Italia, invece, si posiziona solo al 14esimo posto. «Le persone in cerca di lavoro in Europa sono sempre più propense a lavorare in altri Paesi - sostiene l'economista -. Quelli ad alto reddito esercitano una capacità attrattiva maggiore sulle persone in cerca di occupazione. Ugualmente, i Paesi che hanno registrato i più rapidi tassi di crescita delle offerte di lavoro sul nostro portale hanno scalato la classifica negli ultimi due anni”. Sebbene non sia in cima alla classifica e le ricerche di lavoro dall’estero siano in calo rispetto al 2019 (-36%), non manca l’interesse a lavorare in Italia. Le ricerche provengono principalmente da Germania (11,9%), Regno Unito (11,6%) e Francia (10,8%). Sviluppo software, gestione e information design (visualizzazione presentazione delle informazioni) le occupazioni più gettonate. Stati Uniti (22%), Svizzera (17,1%) e Regno Unito (16,3%) rappresentano, invece, le mete più ambite per gli italiani decisi a lavorare fuori dal Bel Paese. Seguono, con distacco di oltre cinque punti percentuali, Francia (11,1%), Germania (7,3%) e Spagna (6,7%).