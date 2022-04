Romana Liuzzo

COMMENTA E CONDIVIDI













Premiare le eccellenze dell'Italia, che si sono distinte nei settori più importanti e strategici del Paese, dall'economia allo sport, dallo spettacolo all'imprenditoria. E' l'obiettivo del premio Guido Carli, arrivato alla XIII edizione e istituito dalla Fondazione che porta il nome dello statista europeo ed ex ministro e governatore della Banca d'Italia.

Il premio, dedicato quest' anno a Massimo dell'Omo, inviato di guerra recentemente scomparso e marito della presidente Romana Liuzzo, torna finalmente in presenza e con molte novità. Non solo economisti e imprenditori: quest'anno la categoria dei premiati sarà ancora più ampia degli anni precedenti e includerà appunto anche protagonisti del mondo dello sport, dello spettacolo e del campo diplomatico. Un premio sempre piu' eterogeneo e inclusivo, che da quest'anno rivolge uno sguardo ancora più attento al mondo femminile. Per la prima volta, infatti, la metà dei premiati è composta da donne che si sono contraddistinte per ingegno e per merito a livello nazionale e internazionale.

Questa rinnovata XIII edizione coincide con l'anno in cui si celebra il trentesimo anniversario del Trattato di Maastricht, che Guido Carli firmò per l'Italia e che ha gettato le basi dell'Unione Europea così come la conosciamo e il cui obiettivo principale era l'istituzione di una moneta unica europea. La cerimonia di premiazione, che si terrà il 6 maggio alle 17 e 30 all'Auditorium Parco della Musica (sala Petrassi), sarà aperta da Romana Liuzzo, ideatrice del premio. Interverranno il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. Darà l'avvio dei lavori Gianni Letta che è il presidente onorario della Fondazione.

I riconoscimenti verranno assegnati dopo una selezione operata dalla giuria composta, oltre che da Letta, da Ornella Barra, Coo di International Walgreens Boots Alliance; Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia; Vincenzo Boccia, presidente della Luiss Guido Carli; Urbano Cairo, presidente della Cairo Communication e Rcs; Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset; Claudio Descalzi, ad di Eni; Monica Maggioni, direttrice del Tg1; Giovanni Malagò, presidente del Coni; Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri; Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice televisiva; Antonio Patuelli, presidente dell'Abi; Francesco Starace, ad e direttore generale di Enel.