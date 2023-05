COMMENTA E CONDIVIDI













C’è un uomo di spalle che trasporta un fusto di birra, dentro al quale sorge un piccolo arbusto. Sullo sfondo, l’azzurro del mar di Sardegna è l’unica macchia di colore, oltre al verde della piantina, di un’opera realizzata con la scala dei grigi. Stiamo parlando dell’ultimo dei murales che arricchisce la Galleria del Sale, il «museo» a cielo aperto di Cagliari, lungo la pista ciclabile che collega il lungomare al vecchio stadio Sant’Elia. L’opera è stata realizzata da Mauro Patta: si chiama “Risveglio” e porta in calce la firma di Ichnusa, il birrificio sardo che ha scelto di sposare il progetto.

Attraverso il muralismo, che in Sardegna è tradizione da oltre 50 anni, Ichnusa sposa quindi un progetto che va oltre il murale di Patta (presentato martedì), ma sceglie di supportare e riqualificare l’intera Galleria del Sale. Il birrificio sardo non è nuovo a operazioni di sostegno verso realtà del territorio: a dicembre 2018 l’iniziativa “Il Nostro Impegno” – sostenuta da Legambiente Sardegna, Cagliari Calcio e Dinamo Basket di Sassari – aveva coinvolto la comunità in giornate dedicate alla raccolta di rifiuti abbandonati. La Galleria del Sale, realizzata nel 2014 per iniziativa dell'Associazione Urban Center, ospita oltre 50 murales d'autore e si sta affermando come un nuovo punto di interesse per appassionati e turisti. Per questo, il sostegno del birrificio per la sua manutenzione punta a conservare e far crescere questo progetto di riqualificazione degli spazi urbani.

© Riccardo Santorsola

«L’opera è dedicata all’operazione di riforestazione nelle zone colpite dagli incendi in Sardegna negli ultimi anni», spiega il muralista Mauro Patta, ricordando così l'iniziativa (10mila piante in tre anni) avviata da Ichnusa l'anno scorso in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2. «Il muralismo – prosegue – può aiutare a sensibilizzare sull’importanza del recupero del territorio». Il murale “Risveglio” verrà inoltre inserito tra le opere dell’iniziativa dell’Associazione Farmacia Politica “100 muri, 100 murales”, che punta sul muralismo per riqualificare zone urbane. «Ringraziamo Urban Center per averci incluso, Mauro Patta per la capacità di saperci coinvolgere emotivamente e Ichnusa per continuare ad investire nell’arte come motore di riqualificazione bellezza e cultura», ha dichiarato Davide Vitiello Referente di Farmacia Politica.