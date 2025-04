La nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé - .

Sportiva, elegante, ma più attenta alla realtà attuale, con ibridi da… brividi di passione. Resta sempre una BMW ma la nuova Serie 2 Gran Coupé allarga le braccia verso un pubblico più ampio attraverso soluzioni moderne e pratiche, esaltando la sportività: come, ad esempio, la funzione boost attivabile con comando stile paddle per disporre di potenza nei sorpassi brevi e brucianti.

Stile e dinamismo, nella compatta (lunga m. 4,55 larga 1,80 alta 1,44) 4 porte del brand tedesco che ha rinnovato la Serie 2 Gran Coupé con interventi radicali per renderla più invitante e competitiva: profilo allungato, frontale elegante e incisivo con griglia ampia e piatta, fari sottili a grafica diversa, presa d’aria inferiore maggiorata, potente nel posteriore corto a discesa. Interni ad alta tecnologia con digitalizzazione intuitiva e divertente, ricche dotazioni, materiali innovativi, eleganti e raffinati ma anche privi di pelle e con un’opzione di rivestimenti in Veganza/Alcantara.

Attenzione alle qualità “nascoste”: la struttura della carrozzeria migliorata nella rigidità e nei collegamenti al telaio, la tecnologia delle sospensioni, i sistemi innovativi per la guida con opzioni spettacolari (l’assistente al parcheggio utilizzabile dall’esterno via app), trasmissioni rinnovate (cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione). E la tecnologia ibrida 48V (con unità elettrica da 20 CV) interessante ed efficiente, sia benzina, sia soprattutto diesel con il 2 litri da 163 CV e 400 Nm di coppia in grado di toccare 25 km/litro, con prestazioni notevoli, 226 km/h di punta e quasi 8” da 0 a 100 km/h.

Tutti gli interventi hanno portato un feeling superiore quando si guida: stabilità in rettilineo, precisione nelle curve, potenza e brillantezza. La vita a bordo è caratterizzata da qualità e attenzioni di livelli elevati, col supporto di touchscreen centrale da 10”7 sistema BMW OS9 e display strumentazione da 10”25 affiancati, volante con comandi fisici. Bagagliaio da 430 litri (o 360 litri). Volendo c’è di più: con l’infotainment, video in streaming e videogame AirConsole.

L’offerta di motori va dai termici tradizionali (benzina 216 1.5 122 CV e 235d xDrive 2.0 300 CV, e diesel 218d 2.0 150 CV) agli ibridi (mild hybrid 220 1.5 benzina 170 CV e 220d 2.0 diesel 163 CV e 223 xDrive 2.0 benzina 218 CV). Prezzi: la 216 parte da 38.500 euro, la 220 da 41.500 euro, la 223 xDrive da 48.600 euro. La 218d da 43.000, la 220d da 44.500. Al top la versione M235 xDrive da 61.000 euro.