COMMENTA E CONDIVIDI













Primo "assaggio" online per la nuova Honda Civic denominata e:HEV e arrivata alla sua undicesima generazione, che si appresta a festeggiare i suoi primi 50 anni senza dimostrarli. Rispetto al modello che andrà a sostituire, la grande novità è rappresentata dall'alimentazione full hybrid, l'unica disponibile, mentre a livello estetico cambia proprio tutto: le linee sono più morbide, con il tetto che degrada verso il posteriore più dolcemente dell’attuale versione ed un cofano abbassato di 25 mm. L’auto è probabilmente più spaziosa (non abbiamo ancora numeri ufficiali sul vano bagagli), grazie al passo aumentato di 35 mm e la struttura è stata alleggerita di circa il 20%. La strumentazione è digitale e, sulla Advance, il display è da 10.2”, quello centrale arriva a 9” mentre è garantita piena compatibilità con Apple ed Android. Interessante il nuovo sistema di ventilazione anteriore, affidato ad una bocchetta a nido d’ape, che segue la lunghezza dell’abitacolo.

La nuova Civic si trova ad affrontare un’eredità piuttosto pesante, visto che l’auto, presentata nel 1972, ha venduto più di 27 milioni di unità nel mondo. Il marchio giapponese già da tempo aveva affermato di voler raggiungere le emissioni zero, di tutti i prodotti e le attività, entro il 2050 e di arrivare, al massimo entro il 2040, allo stop dei motori temici. Il percorso verso l’elettrificazione, quindi, continua con questa Civic, che monta un sistema full hybrid: la base è rappresentata da un motore termico benzina da 2.0 litri a ciclo Atkinson, abbinato a 2 elettrici, supportati da una batteria agli ioni di litio da 72 celle, il tutto ottimizzato da una nuovissima PCU e capace di 135 kW (circa 184 Cv), con una coppia massima di 315 Nm. Questo propulsore è in grado di passare in maniera impercettibile tra le modalità EV, Hybrid ed Engine drive senza mai richiedere l'intervento del guidatore, che può però calibrare su misura la risposta del veicolo scegliendo tra quattro modalità di guida: Econ, Normale, Sport e la nuova Individual, che permette il controllo separato del motore, della trasmissione e del quadro di comando.

L’Honda Sensig della nuova Civic si avvicina molto al livello 3 di guida autonoma, grazie soprattutto a una nuova telecamera grandangolare da 100°, capace di rilevare pedoni, strisce segnaletiche, limiti e altri veicoli, incluse bici e moto; 4 sensori sonar sull’anteriore ed altrettanti sul posteriore. Alla domanda “come va la nuova Honda Civic?”, ovviamente, risponderemo solamente dopo averla provata, mentre per l'arrivo della vettura nelle concessionarie italiane occorrerà attendere ancora alcuni mesi.