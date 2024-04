COMMENTA E CONDIVIDI













Il marchio coreano Hyundai ha pubblicato un nuovo video sul canale YouTube HyundaiWorldwide che mostra il Robotaxi Ioniq 5, veicolo 100% elettrico e a guida autonoma, superare con successo un test simile all’esame per la patente di guida negli Stati Uniti: un’espediente narrativo per illustrare la sicurezza e l’affidabilità della tecnologia alla base di questo modello, che viene messo alla prova nella viabilità ordinaria a Las Vegas.

Il video si apre con un’intervista a Pearl Outlaw e a sua madre. Pearl - ipovedente – è costretta a diverse limitazioni di mobilità a causa della retinite pigmentosa, malattia degenerativa che le impedisce di ottenere la patente di guida. La sua storia mette in evidenza le sfide che devono affrontare numerose persone con disabilità, per le quali la possibilità di rendersi autonome negli spostamenti può rappresentare non solo un grande aiuto concreto nella vita di tutti giorni ma anche un simbolo di indipendenza e libertà. In una situazione simile, il Robotaxi Ioniq 5 può essere proprio ciò che garantisce una mobilità indipendente e sicura.

“Sono un esaminatore di guida certificato dalla motorizzazione con 25 anni di esperienza”, ha dichiarato Kandice Jones, che ha messo alla prova il Robotaxi. “I criteri sono gli stessi degli esami di guida delle persone: velocità, cambi di corsia, manovre e, naturalmente, tempi di reazione”. Robotaxi Ioniq 5 si è distinto sotto tutti questi punti di vista, come anche per la capacità di fermarsi con precisione a uno stop, di effettuare correttamente le svolte a sinistra agli incroci e per la sua reattività in caso di pericoli.

Questa vettura è la sintesi delle tecnologie che stanno trasformando la mobilità ed è il frutto della collaborazione tra Hyundai Motor Group e Motional, attraverso anni di sviluppo e test rigorosi di piattaforme automobilistiche avanzate e tecnologie di guida autonoma che sfrutta sensori avanzati, radar e telecamere in diverse situazioni. Proprio in questi giorni anche la città di New York ha aperto alla sperimentazione dei veicoli di questo tipo (solo con l’autista a bordo però), ma la guida autonoma continua ad essere una tecnologia acerba e ancora afflitta da numerosi problemi. La campagna della Hyundai punta comunque a mostrare i passi avanti compiuti in questo senso, anche sul fronte della sicurezza. E a ribadire l’importanza che i robotaxi possono avere nelle vite di persone con difficoltà di movimento, come la protagonista del video.