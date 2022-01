I lavoratori dell'ex Gkn approvano accordo del Mise su reindustrializzazione - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Via libera da parte dei lavoratori della ex Gkn, oggi Qf, all’accordo quadro per la riconversione raggiunto al tavolo del Mise mercoledì scorso. Al referendum che si è tenuto nello stabilimento di Campi Bisenzio in provincia di Firenze nella giornata di ieri hanno partecipato 264 operai, il 74% dei 354 aventi diritto. A votare per il sì sono stati 262 lavoratori, due schede per il no e una scheda nulla.



L'accordo quadro delinea il percorso per la reindustrializzazione della fabbrica in continuità occupazionale. L'intesa raggiunta tra azienda, sindacati ed attori istituzionali fissa come punto fermo il passaggio dello stabilimento di Campi Bisenzio al futuro proprietario in continuità occupazionale entro agosto, con il sostegno della Cig ordinaria e per transizione. La soluzione paracadute nel caso questo non avvenga è la garanzia di reindustrializzazione da parte dell'attuale società Qf, gestita dall'imprenditore Francesco Borgomeo.Il documento è stato illustrato giovedì sera dalla Rsu durante l'assemblea dei lavoratori e votato ieri dalle tute blu. Il cronoprogramma prevede per metà febbraio la comunicazione, da parte di Borgomeo, dei soggetti interessati alla reindustrializzazione ed entro marzo le proposte di piano industriale.

Soddisfatti i lavoratori che si sono mobilitati per mesi dopo l’annuncio di un licenziamento collettivo, comunicato dalla Gkn tramite mail. «L'accordo quadro raggiunto al Mise – l'unica cosa che abbiamo firmato da quel 9 luglio, resistendo ad ogni altra ipotesi di accordi sulla mitigazione dei licenziamenti – andrà accompagnato a sua volta da altri accordi in sede aziendale da raggiungere la prossima settimana» hanno sottolineato le Rsu della ex Gkn ora Qf.



A loro fianco i sindacati confederali. «Assieme ai tutti i soggetti firmatari, la Fim attuerà una costante azione di monitoraggio affinchè il percorso proceda nel rispetto dell’intesa raggiunta» aveva assicurato il coordinatore nazionale Fim Cisl, Stefano Boschini prima del voto. Per la Fiom si tratta di un ottimo risultato. In una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale e responsabile automotive, e Daniele Calosi, segretario provinciale di Firenze assicurano il massimo impegno insieme alle Rsu affinché «proprietà e istituzioni rendano concreti gli obiettivi come da cronoprogramma per consentire la ripresa dell'attività e garantire la continuità occupazionale di tutti i lavoratori, compresi quelli degli appalti».