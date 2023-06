Alcuni giovani impegnati nei corsi di formazione - Archivio

Alpha è un giovane diplomato del corso Eccellenza in punto vendita di Generation Italy. Nel Career Day di fine corso ha trovato lavoro con Foot Locker, ma a causa del lockdown ha lavorato solo qualche giorno. Appena riprese le aperture, è riuscito a trovare lavoro con Bricoman. Valentina ha frequentato il corso per diventare sviluppatore Java a Napoli. Tutto è cominciato con l’intento di sostenere la sorella nel trovare un inserimento lavorativo in quanto «era lei la vera appassionata di informatica». Da stagista a store manager: questo è invece accaduto ad Angela. Mentre Cosmo, studente dell’ultimo corso per operatori di macchine a controllo numerico concluso il 9 gennaio, ha sostenuto il primo colloquio e ricevuto la sua prima offerta lavorativa il giorno successivo la fine del corso. Infine Sihana è una giovane diplomata del corso Java. Ha trovato lavoro con Almaviva. Sono alcune delle tante storie di coloro che hanno partecipato al programma Giovani e lavoro di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Generation Italy, che si rivolge a persone di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, in cerca di opportunità e con voglia di mettersi in gioco. Dall’avvio nel 2019 sono circa 3.300 i ragazzi e le ragazze che hanno frequentato o stanno frequentando i corsi, con il coinvolgimento a vario titolo di 2.300 imprese clienti del Gruppo bancario, che hanno avuto così la possibilità di organizzare colloqui con i giovani formati (senza costi) nelle attività scelte. Questa anno sono 750 i posti a disposizione per corsi di formazione gratuiti volti a formare giovani senza occupazione e accompagnarli nel mondo del lavoro per un totale di 30 classi. Il programma è finalizzato a far incontrare offerta e domanda di lavoro nei settori più richiesti, ovvero Hi-Tech (Java, Salesforce e Cyber Security), Industria meccanica di precisione (Cnc), Vendite, Alberghiero e Ristorazione: ai giovani è offerta la formazione gratuita finalizzata allo sviluppo di competenze tecniche, attitudinali e comportamentali; alle aziende garantisce un bacino di persone formate per soddisfare le loro richieste. Per poter accedere ai corsi non è richiesta nessuna competenza competenza pregressa né particolari titoli di studio, ma solo il superamento di un test on line e un colloquio motivazionale. I percorsi durano tra le tre e le 14 settimane a seconda del profilo formativo, sono tenuti in modalità blended (per il 90% da remoto e per il 10% con attività laboratoriale), dal lunedì al venerdì per circa 7-8 ore al giorno con due docenti sempre presenti in aula e un mentor sempre a disposizione degli studenti. Il tasso di assunzione è superiore all’80% (dati al 31 marzo 2023). Tutti i costi del progetto, dall’individuazione dei candidati all’erogazione dei corsi di formazione, sono interamente coperti da Intesa Sanpaolo, quindi la fruizione è totalmente gratuita sia per i giovani partecipanti sia per le imprese interessate alle possibili assunzioni. Giovani e lavoro ha inizialmente preso il via nelle aree a maggiore compresenza di disoccupazione giovanile e posizioni aperte come Napoli, Roma, Milano per poi estendersi progressivamente sul territorio nazionale fino a coinvolgere 15 regioni. Tra i corsi in partenza entro la fine di giugno ci sono quelli da 14 settimane per diventare junior Java developer , da dieci settimane per sistemista e analista cyber security, da tre settimane come addetto alle vendite, quello per addetti Hospitality Food & Beverage di quattro settimane e quello per operatore di macchine a controllo numerico di 12 settimane. Tutte le informazioni sui corsi in partenza per giovani (età 18-29 anni) interessati e per iscriversi si trovano al seguente link: https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-giovani.html, mentre per le imprese che vogliono partecipare https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/formazione-gratuita-aziende.html.

In estate si cercano idraulici, elettricisti e magazzinieri

Cercasi idraulici, elettricisti e magazzinieri per sostituzioni estive, per lo più in Lombardia, Veneto e Piemonte. Ai candidati è richiesta la disponibilità a lavorare su turni e anche nei giorni festivi. È quanto emerge dal nuovo Osservatorio di Risorse, l’Agenzia per il lavoro che ha lanciato, tramite le sue filiali presenti in tutto il Nord Italia, una ricerca sul mercato del lavoro estivo. Difficili da reperire, in questo momento, anche i profili medi e alti come payroll specialist, impiegati commerciali, innovation manager, Esg analyst, fund & asset manager real estate, ingegneri ambientali, chimici e dei materiali, analisti finanziari e financial controller. Negli ambiti It e digitale risultano difficilmente reperibili cloud engineer, programmatori Plc e full-stack developer Java. Ecco, nello specifico, le richieste che emergono nel Nord Italia dall’Osservatorio Risorse.

In Lombardia si cercano:

- qualifiche generaliste: camerieri, addetti al confezionamento (settore meccanico), carpentieri saldatori, tornitori e magazzinieri;

- qualifiche specializzate: cuochi, impiegati contabili e amministrativi, idraulici, elettricisti, manutentori elettro-meccanici e tecnici disegnatori;

- qualifiche altamente specializzate: head of Esg, Esg & sustainability specialist, metaverse product manager, metaverse architect, cloud engineer, software developer e ingegneri meccanici.

In Veneto si cercano:

- qualifiche generaliste: assistenti bagnanti, camerieri, conduttori macchine a controllo numerico computerizzato (cnc) e addetti alla produzione e al confezionamento alimentare;

- qualifiche specializzate: specialisti della salute e della sicurezza, cuochi, receptionist, impiegati contabili, tecnici elettricisti cablatori, tecnici progettisti e disegnatori;

- qualifiche altamente specializzate: ingegneri negli ambiti informatico, ambientale, meccanico ed elettromeccanico, project manager ed esperti delle compliance administrative.

In Piemonte si cercano:

- qualifiche generaliste: conduttori macchine a controllo numerico computerizzato (cnc), magazzinieri e addetti al confezionamento alimentare;

- qualifiche specializzate: cuochi, impiegati contabili, elettricisti, manutentori elettro-meccanici e tecnici progettisti;

- qualifiche altamente specializzate: software developer e ingegneri meccanici.

In Emilia-Romagna si cercano:

- qualifiche generaliste: conduttori macchine a controllo numerico computerizzato (cnc), magazzinieri e addetti al confezionamento alimentare;

- qualifiche specializzate: impiegati contabili, giardinieri, idraulici, tecnici elettricisti cablatori e tecnici disegnatori;

- qualifiche altamente specializzate: software engineer e project manager.

In Toscana si cercano:

- qualifiche generaliste: conduttori macchine a controllo numerico computerizzato (cnc), carpentieri saldatori e addetti alla produzione e al confezionamento (nel settore chimico e della gomma-plastica);

- qualifiche specializzate: specialisti del controllo di qualità e sistemisti help desk;

- qualifiche altamente specializzate: software developer.