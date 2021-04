Mary Barra, ceo di General Motors ha annunciato la svolta della piena flessibilità lavorativa - Ansa

Lo smartworking rimarrà dopo la pandemia? Lo scenario globale del mondo del lavoro è stato stravolto negli ultimi 14 mesi e dalle multinazionali arriva l’ipotesi di una flessibilità totale destinata a diventare, se non una norma o una possibilità concreta. Twitter, Microsoft e Spotify hanno già annunciato che daranno ai propri dipendenti la possibilità di lavorare in smartworking per sempre anche dopo la fine dell’emergenza sanitari, mentre altre società ipotizzano un seppur parziale ritorno in ufficio. Facebook, Apple e Google per il momento hanno deciso di mantenere il lavoro agile al 100% soltanto fino all'estate 2021.



L’ultima presa di posizione in questa direzione, ribattezzata con uno slogan significativo "Lavora in modo appropriato", è arrivata dal presidente e Ceo di General Motors Mary Barra che ha annunciato la massima flessibilità per i 164mila dipendenti del colosso americano. In un post su Linkedin , Barra ha spiegato che «se il lavoro lo consente» i dipendenti di GM – il principale produttore di autoveicoli negli Usa e uno dei leader a livello globale con decine di marchi – ora avranno la «flessibilità di lavorare dove possono avere il maggiore impatto sul raggiungimento dei nostri obiettivi». La pandemia ha costretto un enorme esperimento di lavoro a distanza, adesso arriva la parte difficile ha sottolineato Barra. «L'idea alla base di questo approccio è che i nostri dipendenti siano in grado di prendere decisioni intelligenti senza una guida eccessivamente prescrittiva», ha affermato.



Barra ha riconosciuto che non tutti i dipendenti GM saranno in grado (alcune mansioni per il tipo di lavoro che fanno) di trarre vantaggio dai cambiamenti con "la stessa quantità di flessibilità", ma ha affermato che la società è impegnata a creare un migliore equilibrio tra la vita privata e quella professionale per ogni lavoratore. General Motors sta introducendo altri 200 nuovi leader di gruppi di produzione in Nord America, il suo quartier generale da sempre è a Detroit. L'azienda doterà inoltre i siti produttivi di laptop e altri dispositivi aggiuntivi e consentirà di completare i corsi di formazione online dal lavoro o da casa.