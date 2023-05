Dipendenti della gigafactory di batterie elettriche durante l'inaugurazione - Reuters

"Qui siamo nel futuro, è un grande progetto europeo". John Elkann, presidente di Stellantis, sottolinea l’importanza della realizzazione a Billy-Berclau Douvrin, nella Francia del Nord, della prima gigafactory europea per la produzione di batterie per le auto elettriche, che apre i battenti oggi. Realizzata da Automotive Cells Company (Acc), joint venture paritetica di Stellantis, TotalEnergies e Mercedes, la gigafactory è supportata da 7 miliardi di euro di investimenti, di cui 2,8 miliardi di fondi pubblici. Il progetto di Acc aiuterà la transizione verso la mobilità sostenibile, contando su 6mila dipendenti.

La gigafactory di portata europea, non lontano dalle città di Lille e Lens, potrebbe consentire al nostro continente di non farsi schiacciare da colossi come la Cina sul mercato delle batterie elettriche. All'inaugurazione sono presenti il ceo di Acc, Yann Vincent, il ceo di Stellantis Carlos Tavares e il presidente John Elkann, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, i ministri francesi Bruno Le Maire, Agnes Pannier-Runachere e Roland Lescure, il ministro dei Trasporti francese Volker Wissing e l'ad di Mercedes Ola Kallenius.

Lanciata nel 2020, Automotive Cells Company concepisce e produce cellule e moduli per lo stoccaggio di energia. Questi elementi attivi vengono poi assemblati in batterie ad uso dei costruttori automobilistici. La Gigafactory ACC di Douvrin rientra tra i progetti sostenuti dallo Stato francese nel quadro della strategia per lo sviluppo di batterie elettriche e per lo sviluppo di importanti progetti di interesse comune europeo (Piiec). Con il nuovo sviluppo tecnologico, la richiesta di batterie sta crescendo rapidamente e dovrebbe aumentare di 14 volte entro il 2030. La gigafactory di Douvrin dovrebbe cominciare a produrre attivamente già dal 2024.