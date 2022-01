Impianti fotovoltaici in aumento in Italia - Ansa

Alle prese con il caro bolletta, con l’opinione pubblica divisa e la politica spaccata sui modi migliori di fare “rifornimento" tutti guardiamo al 2022 come un anno costoso ma pure di svolta verso un’energia green.



Solare, leva di crescita tra le rinnovabili. In questo contesto emerge che, anno dopo anno, l’industria solare si è confermata come importante leva di crescita nel comparto delle rinnovabili anche a livello europeo. E secondo le previsioni dell’associazione SolarPower Europe - contenute nel report EU Market Outlook for Solar Power 2021-2025, che analizza i trend e le specificità di mercato - il 2022 promette di imporsi come un anno da record.



Nel 2021 il fotovoltaico sale del 34%. L’anno appena chiuso, rispetto al 2020, ha registrato una nuova capacità fotovoltaica connessa alla rete pari a 25,9 GW, con un incremento del 34%. Secondo gli esperti, i risultati del nuovo anno saranno addirittura superiori alle aspettative come asserisce Daniele Iudicone , ceo di Fotovoltaico Semplice: "nei prossimi cinque anni, quasi il 95% della nuova capacità elettrica globale sarà ottenuta esclusivamente da fonti rinnovabili, con un’incidenza del fotovoltaico superiore al 50%. Per l'Italia – aggiunge –, che grazie alle caratteristiche naturali e climatiche si trova in una posizione di forte competitività internazionale, l’obiettivo sarà quello di continuare a investire massicciamente nel sole". In un frangente difficile come l’attuale, osserva ancora Iudicone, "uno dei modi più efficaci per ridurre le bollette è quello di dotarsi di impianti fotovoltaici da installare sui tetti delle abitazioni private, delle strutture industriali e commerciali”.



Maggiore utilizzo del sole. “La svolta energetica nel nostro Paese non può più prescindere dall’utilizzo intelligente delle risorse naturali, in primis il sole – rimarca il Ceo –. Le nuove tecnologie, inoltre, permettono un accumulo di energia sempre più consistente, garantendo così sia il riutilizzo nelle fasce serali quando gli impianti non sono attivi, sia la vendita dell’energia prodotta, all’interno delle comunità energetiche".



Un milione di impianti nel nostro Paese. Agli italiani piace il fotovoltaico. Lo conferma l’associazione Italia Solare che mette in luce come sia già stata superata quota 1 milione di impianti fotovoltaici installati sul territorio nazionale.