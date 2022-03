La formazione resta fondamentale per la crescita di lavoratori e imprese - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI













Tante le offerte formative attivate da Università e aziende. Dalla finanza alla cooperazione internazionale, dallo sviluppo sostenibile ai trasporti, dalla tecnologia all'autoimprenditorialità. In alcuni casi sono messe a disposizione degli iscritti anche borse di studio a copertura parziale o totale dei costi.

Con prospettive di crescita a livello globale di 124,3 miliardi di dollari entro la fine del 2025 e con un tasso di crescita annuale composto del 23,84%, per esempio, il fintech rappresenta il presente e il futuro dei servizi finanziari. Nonostante il divario con i principali Paesi europei, l’ecosistema italiano presenta buone prospettive evolutive, ma tra gli ostacoli allo sviluppo identificati da Banca D’Italia nell’ultima indagine sul settore c’è la mancanza di personale qualificato. In questo contesto, caratterizzato da una sempre maggiore collaborazione tra operatori tradizionali e imprese innovative, Luiss Business School e Fintech District hanno deciso di agire sinergicamente, ideando e realizzando il Flex executive programme in fintech. In partenza a maggio 2022, il programma di alta formazione si rivolge a professionisti del mondo bancario, investitori e imprenditori interessati a comprendere gli sviluppi e le logiche del settore, oltre che strategie aziendali attuabili. Erogato in lingua inglese con la formula flex, che coniuga eccellenza formativa e flessibilità, prevede il 90% delle lezioni da remoto e il resto in presenza ad Amsterdam presso l’Hub internazionale della Luiss Business School. Il programma è articolato in sei moduli ed è arricchito da seminari e testimonianze. I partecipanti potranno così avere comprensione approfondita del settore a 360°: la tecnologia e il suo impatto nel settore finanziario; le frizioni che il fintech mira a eliminare; il regolamento e i cambiamenti normativi; i nuovi modelli di business basati su collaborazione e co-creazione. Borse di studio sono messe a disposizione da parte di Fabrick, realtà che opera a livello internazionale per promuovere l’open finance, cui fa capo il Fintech District.

On line il bando Sioi-Società italiana per l'organizzazione internazionale delle borse di studio per partecipare alla 40esima edizione del master universitario per le funzioni internazionali e per la cooperazione allo sviluppo che si svolgerà dal 9 maggio al 18 novembre 2022. Il master, organizzato in collaborazione con Unitelma Sapienza, ha l’obiettivo di promuovere la formazione di esperti nella cooperazione internazionale con specifiche competenze nelle relazioni internazionali, nella progettazione di interventi di cooperazione e nella gestione del rischio e nel monitoraggio elettorale. La Sioi assegna tre borse di studio, una a copertura totale e due a copertura del 50% della quota di partecipazione al master. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre venerdì 8 aprile 2022 all'indirizzo e-mail formazione@sioi.org. Intanto riparte la Spring School della Sioi sul Terrorismo e le guerre Ibride, organizzata in collaborazione con Nato Defense College Foundation e Formiche, che tratterà le principali teorizzazioni occidentali e orientali in materia di conflitti convenzionali ed insurrezionali, passando all'analisi delle caratteristiche delle cosiddette nuove guerre, sino a giungere alla definizione dei moderni conflitti ibridi e della loro connotazione sotto il profilo operativo e giuridico. Il corso, che è rivolto a giovani laureati e laureandi in tutte le discipline, ai pubblici funzionari civili e militari, operatori privati nel settore della sicurezza, analisti, diplomatici, ricercatori, giornalisti, avvocati eccetera, ha l'obiettivo di fornire le conoscenze teoriche ed empiriche necessarie per interpretare le dinamiche politiche internazionali, le nuove forme di minacce ibride e le misure di contrasto. Sono previsti nove incontri, nelle date seguenti: 11-12, 18-19, 25-26 marzo; 1-2, 8 aprile che si svolgeranno su piattaforma Zoom, il venerdì dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Infine prende il via il master italiano in Sviluppo sostenibile, geopolitica delle risorse e studi artici volto a sviluppare competenze specialistiche nei settori della green economy, della geopolitica dell'energia e delle risorse, con particolare attenzione all'eco-sostenibilità e all'utilizzo responsabile del territorio ed un focus dedicato all'importanza geostrategica ed economica delle regioni artiche. La VII edizione , organizzata in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale , il C nr , l’ Uit - Arctic University of Norway , la Nord University of Bodø , si svolgerà dal 21 marzo al 29 novembre 2022 e prevede a completamento del percorso formativo, per i giovani laureati, un periodo di tirocinio curriculare presso organizzazioni o istituzioni internazionali, amministrazioni ed enti pubblici, associazioni private e Imprese. Il master ha una durata complessiva di 12 mesi (1.500 ore) comprensiva delle attività didattiche di formazione, studio individuale, preparazione delle prove, redazione del project work finale e tirocinio curriculare. Le lezioni si svolgeranno in modalità web live da marzo a luglio 2022 e in modalità blended (on line e in presenza) da settembre a ottobre 2022 e si terranno il lunedì e il martedì , dalle ore 14 alle 17.

Sinergia e collaborazione tra istituzioni e Università come strategia nazionale di crescita: è il concetto alla base della convenzione quadro siglata tra l’Enac-Ente nazionale per l’aviazione civile e la Luiss-Libera Università Internazionale degli Studi Sociali per sviluppare iniziative nella formazione, studio e analisi di settore. L’intesa, di durata triennale, intende creare opportunità concrete di collaborazione tra l’Autorità dell’aviazione civile e l’Università intitolata a Guido Carli, al fine di favorire l’integrazione tra istituzioni e operatori del settore, in un modello formativo che abbia solide basi accademiche. Quello dell’aviazione civile è, infatti, un settore nevralgico per lo sviluppo economico del Paese che deve poter investire su professionalità di alto livello. Tra i temi oggetto della convenzione: l’organizzazione e la gestione di percorsi di alta formazione per il personale Enac, ma anche attività di ricerca, studi di fattibilità e l’attivazione di tirocini curriculari.

Formare 15 tecnici specializzati con l’obiettivo di sostenere l’autoimprenditorialità e fornire le competenze tecniche e relazionali per poter gestire in autonomia centri assistenza specializzati Samsung. È questo lo scopo della Customer Service School, la scuola di alta formazione gratuita promossa da Randstad Italia, primo operatore al mondo nei servizi Hr, e Samsung Electronics Italia, leader nel settore della tecnologia. Il percorso formativo rivolto a candidati domiciliati in Veneto comincerà il 21 marzo 2022, per un totale di tre settimane di lezione; le prime due si svolgeranno in remoto, mentre l’ultima sarà in presenza presso i laboratori dell’Academy Samsung di Cernusco sul Naviglio (Milano). Al termine della formazione, i tre migliori studenti saranno premiati con l’iscrizione gratuita al corso per ottenere il patentino F-Gas del valore di 1.000 euro, e un kit di strumenti per interventi tecnici di refrigerazione/condizionamento del valore di 1.300 euro. È possibile candidarsi fino al 14 marzo. Per candidature e ulteriori informazioni: https://www.randstad.it/candidato/aziende-che-assumono/samsung/.

Alibaba Group rinnova il suo impegno a supporto dell‘imprenditoria digitale annunciando la II edizione dell’Alibaba Netpreneur Masterclass. Il 9 maggio, l’Alibaba Global Initiatives in collaborazione con Ice- l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – e Netcomm – il Consorzio del commercio digitale italiano – aprirà un ricco programma di corsi e workshop di quattro settimane nel corso del mese di maggio, gratuiti e in lingua inglese con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale delle aziende e favorire la ripresa e la crescita delle attività. La masterclass prevede un numero limitato di posti. Per maggiori informazioni e per sottoporre le candidature: https://agi.alibaba.com/alibabamasterclassitaly e le pagine social LinkedIn Alibaba Global Initiatives, LinkedIn Ice, LinkedIn Netcomm e Facebook Netcomm.

Tip Tamburi Investment Partners Spa investe su talento e innovazione mettendo a disposizione cinque borse di studio per l’Ux design master di Talent Garden per la sede di Roma. È uno tra i percorsi di studio più richiesti nell’ambito delle nuove professioni digitali e l’unico in Italia che permette di diventare in sole 14 settimane junior Ux designer, l’esperto digitale che si occupa di studiare i bisogni degli utenti e di creare la struttura di prodotti come siti web o app che possano essere utilizzati dai fruitori in modo soddisfacente. La nuova edizione del master, che prenderà il via il 28 marzo: 11 settimane di lezioni si alterneranno tra incontri live online e in presenza presso il campus di Roma. Alla parte didattica seguirà un percorso di career boost di tre settimane che darà agli studenti l’opportunità di consolidare le competenze necessarie all’ingresso nel mondo del lavoro, connettendoli - grazie ad attività quali mentorship, workshop, networking ed assessment - con le migliori aziende e i professionisti del digitale che fanno parte del network Talent Garden e Tip. Il 99% degli studenti che frequentano i master di Talent Garden trova un’occupazione entro un mese dal termine dei corsi in aziende leader del settore. I destinatari delle cinque borse di studio verranno selezionati non solo per la loro competenza tecnica di partenza, ma soprattutto per motivazione e valore del potenziale umano. I profili ricercati sono studenti altamente motivati, interessati a progettare, a lavorare in team e acquisire tutte le competenze necessarie a diventare un esperto del digitale per innovare il mondo del lavoro. Le candidature sono aperte e i borsisti saranno selezionati da una commissione composta da esperti il 17 marzo, data in cui verranno svolti i colloqui finali con una shortlist di dieci candidati che dovranno inizialmente superare il primo step di selezione attraverso l'application online al sito: https://talentgarden.org/it/innovation-school/online/ux-design-master-italy/.

Citel Group, Innovation Company specializzata nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale che abilitano la trasformazione digitale di imprese private e della Pa, rafforza la collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II promuovendo premi di laurea per gli studenti laureati in Informatica e Ingegneria Informatica delle Università campane. Il bando, promosso dall’Ateneo napoletano su iniziativa e con i fondi messi a disposizione da Citel Group, pari a 4.500 euro, prevede l’erogazione di tre premi di laurea per gli studenti delle facoltà di Informatica e Ingegneria informatica che si sono laureati dal 01/07/2020 al 30/12/2021, svolgendo una tesi di ricerca sui temi di Big Data Analytics, Machine Learning e Multimedia presso l’Università degli Studi del Sannio, l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e l’Università degli Studi di Salerno, oltre che all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Gli studenti potranno presentare la propria candidatura entro il 30 aprile. Al seguente link è possibile consultare il bando per l’erogazione dei premi di laurea dedicato alla memoria del professor Antonio Picariello: https://www.unina.it/documents/11958/28156201/PREMIO_Picariello_2022-02-18_bando.pdf.

Terza edizione del master on line Esg-Sustainability advanced management: la gestione della sostenibilità in azienda, organizzato da Bdo Italia in collaborazione con la Scuola di formazione Ipsoa di Wolters Kluwer Italia. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire un quadro aggiornato dei più recenti sviluppi normativi in ambito Esg e di condividere le migliori pratiche adottate dalle aziende, rispondendo all’accelerazione di processi e comportamenti e offrendo l’opportunità di ragionare insieme in chiave strategica e integrata su nuovi modelli di sviluppo responsabili. I temi legati alla sostenibilità aziendale sono, fra l’altro, tra gli elementi centrali del Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza, che rende evidente e necessario uno sforzo da parte delle organizzazioni per assicurare l’integrazione nel modello di business degli aspetti Esg. Il percorso di formazione permetterà di acquisire le necessarie competenze tecniche per gestire a 360° la sostenibilità in azienda, stimolando un costante dialogo e confronto. È rivolto a una pluralità di figure aziendali, data la pervasività che hanno ormai assunto le tematiche Esg all’interno delle aziende e la centralità che viene sempre più attribuita a questi ruoli lavorativi: sustainability/Csr manager, professionisti in ambito sostenibilità, manager di alta direzione, imprenditori, membri di Consigli di amministrazione, organismi di vigilanza e Collegi sindacali, investor relator e communication officer, nonché commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati. Il corso si articola in 12 moduli compresi all'interno di tre aree disciplinari (Strategia e governance Esg; Le competenze tecniche: capire e governare l’organizzazione; Esg risk management e strumenti di analisi), per un totale di 48 ore. Le lezioni si terranno in formato virtuale tra il 6 aprile 2022 e il 29 giugno 2022. Per maggiori informazioni e per iscrizioni: https://bit.ly/MasterESGBDO.