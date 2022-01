La formazione professionale assume un ruolo sempre più importante - Archivio

La formazione è una delle voci più importanti contenute nel Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una delle missioni del Pnrr riguarda le politiche per il lavoro, che ha a disposizione un fondo di circa 6,66 miliardi di euro concentrati principalmente nelle politiche attive e nella formazione nell’ambito del nuovo programma Gol-Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori, oltre a promuovere la revisione del sistema di formazione professionale in Italia, attraverso l’adozione del Piano nazionale nuove competenze. Nello specifico, la riforma, che dispone di un ammontare di 4,4 miliardi di euro per il triennio 2021-2023, ha l’obiettivo di introdurre un’ampia e integrata riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, assieme alle Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili. Per i lavoratori occupati, in particolare, è rafforzato il Fondo nuove competenze, istituito sperimentalmente nel 2020 per consentire alle aziende di rimodulare l’orario di lavoro, al fine di favorire attività di formazione sulla base di specifici accordi collettivi con le organizzazioni sindacali. In tal modo, individuato il fabbisogno formativo per la specifica azienda, il settore o il territorio, si assicura l’aggiornamento professionale richiesto mettendo in capo alle risorse del Fondo il costo delle ore trascorse in formazione. Restano a carico delle imprese i costi della formazione (docenti e aule), per i quali è possibile il ricorso ai Fondi interprofessionali. La riforma dedica attenzione oltre che alla qualità della formazione, all’esigenza di investire in modo sistematico sull’orientamento e sullo stretto raccordo con le imprese per continuare a garantire nei settori dove operano le Fondazioni Its-Istituti tecnici superiori (nate circa dieci anni fa, si chiameranno Accademie) gli alti livelli di occupabilità, in media dell’80% anche in periodo pandemico e che non a caso, per esempio proprio nel settore farmaceutico, nel Lazio ha raggiunto il 100%.

La gestione del Covid-19 nei luoghi di lavoro

Adapt organizza il corso di formazione dal titolo La gestione del Covid-19 nei luoghi di lavoro: adempimenti, obblighi e responsabilità alla luce della nuova normativa” che si terrà venerdì 14 gennaio 2022, dalle ore 10 alle ore 12.30, in cui si farà il punto sulla normativa attualmente vigente fornendo contestualmente spunti e soluzioni rispetto a casistiche concrete, sulla base delle novità introdotte dagli ultimi decreti nonché delle recenti sentenze formatesi sui principali temi di interesse: obbligo di vaccinazione, ipotesi di sospensione del lavoratore, green pass e rapporto di lavoro, utilizzo (e obbligo) delle mascherine nei luoghi di lavoro eccetera. Il corso sarà realizzato a distanza e in modalità sincrona. Sarà possibile interagire direttamente con i docenti, per avanzare domande, condividere buone pratiche o richiedere chiarimenti: l’ultima mezz’ora del corso sarà dedicata all'approfondimento dei quesiti posti dai partecipanti. È inoltre possibile inviare domande scritte che potranno poi essere approfondite durante il corso, entro e non oltre il 12 gennaio all'indirizzo: formazione@adapt.it.



Tecnico reti informatiche, corso gratuito in Umbria

Sono aperte fino al prossimo 14 gennaio le iscrizioni al corso gratuito professionalizzante, con tirocinio retribuito, a valere sul bando Skills di Arpal Umbria, per diventare “Tecnico di Reti Informatiche specializzato in Security Networking” (iscrizioni al link http://www.gioveinformatica.it/2021/10/28/nuovo-corso-skills-sistemista-iscrizioni-aperte/).





Galdus, nuovi corsi Its: il 94% degli specializzati trova lavoro

Galdus, ente di formazione professionale con sede principale a Milano, nel 2021 ha registrato un tasso di occupazione del 94% tra gli studenti che hanno frequentato un corso di alta specializzazione tecnica (Its) presso l’istituto. A gennaio partiranno tre nuovi corsi Its progettati per formare figure altamente specializzate in ambito food&beverage 4.0, agroalimentare e informatico, con un’impostazione ideata sulla base delle richieste del mercato del lavoro. Per iscriversi alle selezioni è necessario mandare una e-mail entro il 15 gennaio ad: altaformazione@galdus.it, specificando il corso Its per cui si è interessati. I candidati saranno poi contattati e riceveranno tutte le informazioni per partecipare alla selezione.

A Fabriano (Ancona) corso gratuito per diventare pasticcieri

Entro il 21 gennaio è possibile iscriversi al corso di formazione gratuito in Pasticceria, organizzato

dall'ente formativo Wega impresa sociale. L'opportunità che si svolgerà fisicamente a Fabriano (Ancona) è

rivolta a 15 maggiorenni prioritariamente disoccupati e\o disabili, residenti o domiciliati nelle Marche, in possesso del diploma o che comunque abbiano assolto all'obbligo scolastico. Nel monte ore complessivo previsto per il corso è in programma anche un importante periodo di stage in azienda, della durata di 200 ore. Le lezioni cominceranno a febbraio prossimo, per un totale di 500 ore di attività.

Corso per responsabili e operatori Caa

Al via le iscrizioni alla seconda edizione del corso per responsabili e operatori Caa. La scadenza è fissata al 21 gennaio. Le lezioni prenderanno il via il 27 gennaio e dureranno fino a marzo. Il corso è rivolto agli operatori degli sportelli Caa, ai liberi professionisti, agli studenti dell'ultimo anno degli istituti tecnici

agrari e a quelli universitari e consentirà ai partecipanti di acquisire le conoscenze di base per operare con gli strumenti e le procedure previste da Agea e dagli altri organismi pagatori regionali.

Corsi di sartoria a Firenze

Tornano i corsi dedicati alla sartoria di Spazio Nota, progetto di Fondazione Cr Firenze assieme all’Associazione Oma-Osservatorio dei mestieri d’arte: si tratta approfondimenti di 40 ore, part o full time, specialistici e di dettaglio di rado presenti nelle accademie strutturate. I corsi, coordinati da Luca Parenti, sono di 40 ore ciascuno. Questi i corsi: dal 10 al 14 gennaio Macramè per la moda - Colletti, polsini e gioielli. A seguire, dal 17 al 28 gennaio, Maglieria. Design e campionature per una collezione. Dal 31 gennaio al 4 febbraio si terrà invece il corso dedicato al gilet. I corsi si tengono nella sede di Spazio Nota in via de’ Serragli a Firenze. Per informazioni e iscrizioni: www.spazionota.it.

Digital Restart, al via la seconda edizione del master

Al via la seconda edizione di Digital Restart, il master voluto da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking e realizzato da Talent Garden Innovation School destinato ai lavoratori in età compresa tra i 40 e i 50 anni, domiciliati o residenti nella Regione Lombardia, attualmente senza un impiego, che vogliono approfondire il settore dell’analisi dei dati in ambito aziendale. La seconda edizione prenderà il via il prossimo 7 marzo e terminerà il 1° giugno 2022. Continua l’impegno di Fideuram, divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha messo in palio – anche per questa edizione – 25 borse di studio a copertura totale dei costi per la partecipazione al programma. Durante le 13 settimane del percorso di studi verranno sviluppate sia competenze tecniche legate al mondo della data analysis (raccolta, analisi, elaborazione e manipolazione di dati, utilizzo di dashboard e data visualization, data driven management) sia competenze più trasversali (personal branding, team working e abilità di ricevere e dare feedback). Al master si accede tramite una selezione . Non sono necessari specifici titoli di studio, ma sono richieste esperienze lavorative pregresse in contesti organizzativi, passione per il mondo del digitale, un mindset analitico, una buona conoscenza dell’utilizzo del Ppc e livello B1 in inglese. Per ulteriori informazioni e per sottoporre la propria candidatura è possibile consultare il sito di Talent Garden: https://digitalrestart.talentgarden.org.

IX edizione del Premio Cultura + Impresa

Fino al 28 febbraio sono aperte le iscrizioni alla IX edizione del Premio Cultura + Impresa, il riconoscimento che dal 2013 individua nel territorio nazionale i migliori progetti realizzati da aziende, organizzazioni non profit, amministrazioni pubbliche, associazioni e fondazioni che hanno investito in cultura, così da favorire un dialogo sempre più strategico tra imprese e operatori culturali pubblici e privati. L'iscrizione è gratuita sulla piattaforma Questa edizione si arricchisce con la nuova m enzione speciale: Arte Contemporanea + Impresa, in collaborazione con Artissima, che andrà al progetto che nel 2021 ha saputo associare al meglio la comunicazione d'impresa all'arte contemporanea nelle sue diverse forme (Arti visive, Installazioni multimediali, Urban Arts, Digital Art, Fotografia). Le categorie per le quali è possibile candidarsi sono: Sponsorizzazioni e Partnership Culturali , Produzioni Culturali d'Impresa e Art Bonus . Sono inoltre confermate le menzioni speciali: Corporate Cultural Responsibility , per la valorizzazione dei progetti che hanno investito nella responsabilità sociale in collaborazione con Il Salone della Csr e dell'Innovazione Sociale; Under 35 , in collaborazione con Patrimonio Cultura e dedicata ai prodotti culturali realizzati dai giovani under 35; Digital Innovation in Arts, tema strategico per l'Arte e la Cultura del nostro Paese, al quale sono riservate due Menzioni speciali, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture; Networking in Arts, al miglior progetto che ha intrapreso la 'buona pratica' di creare e governare efficacemente pool di partner privati intorno a uno specifico progetto culturale.





























La struttura prevede lezioni frontali, lavori di gruppo, casi pratici e test di autovalutazione.

















Gli incontri saranno tenuti da professionisti del Gruppo Liberi

professionisti, responsabili di settore o di sede; alcuni moduli di

natura specialistica saranno affidati a professionisti esterni.

















Obiettivo è aggiornare, formare i partecipanti al fine di uniformare

le procedure di gestione del fascicolo e delle domande previste dalla

normativa vigente. Senza dimenticare la necessità di evitare tutte le

problematiche che possano ritardare o impedire la corresponsione dei

premi richiesti dalle aziende agricole mandatarie o il blocco di

attività amministrative collegate alla gestione dei fascicoli.