Per la verità grandi tratti fuori dall’asfalto non ne abbiamo percorsi. E tuttavia questo Ford Explorer plug-in hybrid nella nuova versione ST-line ci consente di sapere che, se volessimo, offrirebbe versatilità e capacità di affrontare qualsiasi scenario di guida grazie all’Intelligent All-Wheel Drive e alla tecnologia Terrain Management System con sette modalità di guida diverse. Con in più la comodità di sette posti e ancora una zona bagagliaio degna di questo nome. Da queste semplici considerazioni e mossi da curiosità di toccare con mano come ci si comporta nella pratica con auto come queste, abbiamo pensato di organizzare una prova su strada di alcuni giorni, nella suggestiva cornice della laguna veneziana, quella ovviamente dove è consentito muoversi con le automobili, per quanto ecologiche e con propulsioni alternative.

Ma di che vettura si tratta? L’Explorer Plug-In Hybrid combina il potente motore a benzina EcoBoost V6 3.0 di Ford con un motore elettrico, un generatore e una batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh, che può essere ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna e, mentre il Suv è in movimento, attraverso la frenata rigenerativa, offrendo 457CV e 825Nm di coppia con cambio automatico a 10 rapporti, velocità massima di 230 km/ora e il Terrain Management System con sette modalità di guida diverse: è il veicolo ibrido più potente della gamma Ford e uno dei più potenti in assoluto sul mercato, capace di percorrere 42 km in modalità puramente elettrica.

Abbandonata, subito dopo Venezia, l’autostrada che porta a Trieste e lasciato alla nostra destra l’aeroporto Marco Polo che si affaccia sulla laguna, dal 1987 Patrimonio dell’Umanità Unesco insieme alla città, ci troviamo immersi in un ambiente naturale senza pari, tra vie d’acqua minute e piccole terre emerse coperte da una fitta vegetazione, dette barene (dal vocabolo veneto baro che indica un cespuglio o un ciuffo d'erba): terreni di forma tabulare tipici delle lagune, periodicamente sommersi dalle maree.

Le tecnologie innovative, tra cui l’Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed Sign Recognition e Lane-Centring e il nuovo Reverse Brake Assist, contribuiscono a rendere l’esperienza di guida sull’Explorer più intuitiva e meno stressante, grazie anche al sistema audio premium B&O con 14 diffusori e ben mille Watt di potenza, schermo touchscreen da 10.1 pollici, controllo elettronico della temperatura Tri-Zona e modem integrato FordPass Connect, per un ambiente sempre rilassante e connesso. Il motore elettrico consente all’Explorer di muoversi “a emissioni zero” e si può scegliere tra le modalità EV Auto, EV Now, EV Later e EV Charge: quando le batterie scendono al livello minimo di carica, l’Explorer si pone automaticamente in modalità EV Auto, combinando la potenza del motore a benzina con quella del motore elettrico, usando l’energia recuperata e ottimizzando così i consumi; per caricare completamente la batteria da una fonte di alimentazione esterna a 230 volt occorrono meno di 5 ore e 50 minuti.

Lasciata la folla del Lido di Jesolo, passiamo per piccolo borgo di Cavallino, da cui parte una invidiabile pista ciclabile affacciata sul silenzio della laguna; o dove è possibile noleggiare piccole imbarcazioni che, grazie a dettagliate mappe di navigazione, consentono di spingersi fino alle isole di Burano, Torcello e San Giovanni del Deserto. Proseguiamo nella direzione di Punta Sabbioni e di Tre Porti, da dove partono i vaporetti per Venezia e i traghetti per il Lido. L’acqua sulla quale si diramano piccole stradine è salmastra e delimita una miriade di piccole isolette dove sorgono da secoli le coltivazioni di ortaggi pregiati, orgoglio della Serenissima, come gli asparagi o i carciofi di Sant’Erasmo, presidio Slow Food, che arrivano sul mercato già da aprile in forma di germogli, detti castrature. Andando in direzione del piccolo borgo di Lio Piccolo, termine antico non più in uso che significa “lido piccolo” e che si raggiunge dal paese di Tre Porti, il paesaggio è punteggiato da serre e aziende agricole che si avvantaggiano di questi terreni particolarmente fertili sottratti alla laguna.

Le sofisticate tecnologie di assistenza alla guida, incluse quelle specificamente studiate per agevolare la guida di un veicolo imponente in un ambiente urbano o extraurbano, contribuiscono a garantire una piacevole e intuitiva esperienza a bordo dell’Explorer Plug-In Hybrid. L’Active Park Assist Upgrade agevola il parcheggio, sia in parallelo sia in perpendicolare, con la semplice pressione di un pulsante; il Blind Spot Information System con Cross Traffic Alert segnala al conducente quando altri veicoli si avvicinano ai lati nell’angolo cieco e consente, nel caso in cui il guidatore non risponda alle segnalazioni, di frenare per evitare o ridurre le conseguenze di una eventuale collisione. In aggiunta il Reverse Brake Assist, grazie all’utilizzo di radar, telecamere e sensori a ultrasuoni, può intervenire automaticamente per evitare l’impatto con veicoli o anche con oggetti (riconosce oggetti più alti di 28cm e più larghi di 7.5cm) che si trovino sulla traiettoria di retromarcia ad una velocità compresa tra 1.5 e 12 km/h. Inoltre, a supporto delle situazioni a visibilità limitata, è presente la 360-Degree Camera, che garantisce una visibilità a 360 gradi degli spazi intorno alla vettura, visibili sul display centrale. Inoltre, la tecnologia Pre-Collision Assist con Active Braking è in grado di rilevare pedoni e ciclisti presenti sulla strada o che potrebbero attraversare nella traiettoria del veicolo. In caso di potenziale collisione e di una mancata risposta da parte del conducente, il sistema attiva automaticamente i freni.

La guida nel traffico o sulle autostrade è resa più rilassante grazie all’Adaptive Cruise Control (ACC) con Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane-Centring: questa tecnologia supporta l’Explorer nel mantenimento della distanza di sicurezza dai veicoli che precedono e riduce lo stress durante i lunghi viaggi, contribuendo a mantenere il SUV centrato nella sua corsia e regolando la velocità entro i limiti, monitorando i segnali stradali e i dati condivisi dal navigatore. La funzionalità Stop&Go consente di fermare completamente il veicolo nella fase di partenza-arresto e la rimette in marcia automaticamente se la durata dell’arresto è inferiore a tre secondi. In caso di arresto superiore, il conducente può premere il pulsante al volante o, delicatamente, l’acceleratore.

Tra i canali della laguna, in particolari condizioni, emergono anche porzioni dei fondali più bassi detti velme, oltre a un gran numero di isole, abitate o deserte, unificate da Venezia tra il XIII e il XVIII secolo, rendendolo un arcipelago funzionale non solo per l’agricoltura e la pesca, ma anche per le strutture sanitarie pericolose come i lazzaretti posti lontano dal centro, le attività potenzialmente pericolose come le vetrerie spostate a Murano, l’insediamento di ordini religiosi come San Francesco del Deserto o le opere di difesa.

Con quasi 1 metro di spazio per la testa per tutte e tre le file e più di 1.5 metri per le spalle degli occupanti della prima e della seconda fila, ogni passeggero può godere dell’Explorer: cinque punti di alimentazione da 12 volt, due porte USB per la prima e seconda fila, 12 porta bicchieri, oltre al già ricordato climatizzatore automatico Tri-Zona. Il sistema Easy Fold Seats con Power Raise per l’abbattimento dei sedili della terza fila e il nuovo sistema Easy Fold Seats per quelli della seconda, consentono di ricavare, se necessario, una superficie di carico perfettamente piana di 2.274 litri. Gli interni offrono 123 litri di spazio di carico, all’interno della cabina, dove gli occupanti di tutte e 3 le file possono agevolmente riporre oggetti personali. Fra le novità introdotte per accrescere il comfort di bordo, sono presenti sedili anteriori climatizzati e riscaldati con regolazione a 10 vie e funzione massaggiante, sedili della seconda fila riscaldati, pad di ricarica wireless, volante riscaldato, vetri oscurati sia per la seconda e sia per la terza fila.

Ovviamente tutto questo ha un prezzo molto impegnativo (92.750 euro, compreso di vernice speciale). Ma grazie alle attuali promozioni operate da Ford e dalla sua rete di concessionari, scende a 79.050 euro, IVA compresa.