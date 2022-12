A gennaio partono i corsi per aspiranti segretari comunali e provinciali - Archivio

L’Italia necessiterà di almeno 4,5 milioni di lavoratori tra settori privati e pubblici nel quinquennio 2022/2026, con un incremento di oltre un milione di lavoratori rispetto alle rilevazioni dell’anno precedente. Sono i dati contenuti nel report sulle Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia realizzato da Unioncamere-Anpal, i quali evidenziano, tra l’altro, che il fabbisogno di competenze sempre più green e digitali è alla base non solo della crescita economica del Paese, ma soprattutto della competitività di tutti i settori produttivo/industriali. Considerando che un italiano su due ha competenze obsolete e che, dati al 2021, solamente il 25% della forza lavoro dell’intero Paese svolge corsi di formazione continua, gli sforzi dei Fondi interprofessionali si fanno, di anno in anno, sempre più intensi. Con la pubblicazione dell’Avviso Femi 2023.01 per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di imprese aderenti al Fondo e ai Conti di Rete, FondItalia (Fondo Formazione Italia) ha aumentato la dotazione economica iniziale di un milione di euro, passando dai sei milioni stanziati lo scorso anno ai sette milioni di budget per l’anno entrante. Il nuovo Avviso 2023.01, con procedura a Sportello, è articolato su quattro differenti assi formativi: Progetti formativi aziendali, in linea con le esigenze espresse da una sola impresa, Progetti formativi interaziendali rivolti ad un gruppo di imprese, aggregate secondo una logica di rete, e Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher, ossia la partecipazione a percorsi a scelta individuale di alta formazione o specialistica, erogata da specifici enti in linea con le esigenze espresse da una o più imprese. A questi, si affianca l’asse Fnc-Fondo nuove competenze inserito nel Piano nazionale nuove competenze previsto nell’ambito del Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. All’interno del nuovo Avviso Femi 2023.01, FondItalia ha ritenuto prioritario intervenire su alcune tematiche, quali: aggiornamento e mantenimento delle competenze; adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di produzione) ed amministrazione, sviluppo delle abilità personali; introduzione di elementi di innovazione tecnologica e digitale; incremento della conoscenza del contesto lavorativo e delle competenze linguistiche; supporto all’internazionalizzazione e green economy. Il 2022 si è chiuso, per FondItalia, con 768 progetti di formazione approvati a fronte di oltre 16 milioni di euro spesi in attività formative (due milioni in più rispetto al 2021) a beneficio di quasi 30mila lavoratori (cinquemila in più rispetto al 2021) per un totale di quasi 750mila ore di formazione. Le tematiche formative con il più alto monte ore di formazione nel 2022 sono state la salute e sicurezza sul lavoro, lo sviluppo delle abilità personali e la gestione aziendale. I lavoratori maggiormente coinvolti in attività formative hanno un’età compresa tra 30-39 anni, seguita dai lavoratori tra i 40 e 49 anni. L’Italia è in linea con le medie europee per percentuale di adulti in età lavorativa solo con il diploma di scuola media superiore (41% secondo Ocse) e le statistiche sull’Avviso Femi 2022.01 dimostrano come, proprio questo target, è stato il maggiore beneficiario della formazione FondItalia. Laurea e successive specializzazioni non escludono l’accesso alla formazione o all’aggiornamento: infatti il 13% degli iscritti è composto proprio da laureati. Tra le regioni più virtuose in fatto di formazione professionale, troviamo la Lombardia, seguita dalla Puglia ed Emilia-Romagna. La pubblicazione dell’Avviso Femi 2023.01 succede alla pubblicazione di quello 2022.01 con cui FondItalia è riuscita ad attivare percorsi formativi a beneficio di 2.644 imprese per un totale di quasi 30mila lavoratori.

Corsi nella ristorazione, per aspiranti segretari comunali e provinciali ed energy specialist

Autogrill ha attivato un percorso gratuito finalizzato all'inserimento nel settore della ristorazione. L'iniziativa è promossa insieme a Rete Its Turismo, in collaborazione con Elis, ente non profit che coinvolge ogni anno più di 8mila persone in

Italia e all'estero in percorsi di formazione e aggiornamento professionale. Il percorso formativo si rivolge a studenti diplomati al di sotto dei 25 anni e prevede l'assunzione in apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio (Certificato di

specializzazione tecnica superiore), con retribuzione garantita per tutto il periodo di contratto. La prima edizione del programma avrà inizio a gennaio 2023 in Istituti tecnici selezionati con sede a Milano e a Bologna. Autogrill si rende disponibile, per gli eventuali candidati provenienti da zone lontane da Lombardia ed Emilia Romagna, a coprire le spese di viaggio e di alloggio. È possibile candidarsi ai link: https://www.autogrill.it/lavora-con-noi/road-to-the-future-destinazione-lavoro/

oppure https://www.elis.org/education-training/inserimento-al-lavoro/talent-program-autogrill/.

Aib e Associazione professionale segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi realizzano, con il patrocinio di Smae dell’Università degli Studi di Brescia, una nuova edizione del percorso formativo per aspiranti segretari e segretarie comunali e provinciali. La nuova edizione, per la quale sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine degli avvocati, prenderà avvio il 27 gennaio 2023. Obiettivo del corso è quello di supportare i candidati nella formazione preparatoria al concorso e fornire agli operatori degli enti locali e ai professionisti (dottori commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti) che operano nella e/o con la pubblica amministrazione formazione di eccellenza sulle tematiche ritenute di particolare rilevanza e attualità. Il corso, che fornirà tutte le indicazioni bibliografiche e i suggerimenti pratici per la preparazione agli esami, si rivolge a tutti coloro che hanno i titoli di ammissione al concorso per segretari comunali e provinciali, ai Dirigenti e funzionari degli enti locali, segretari comunali, avvocati, dottori commercialisti, revisori dei conti, architetti, ingegneri sindaci, amministratori di enti locali e amministratori delle società partecipate. Il percorso si svolgerà con alcune sessioni in presenza (presso la sede di Isfor) e alcune sessioni da remoto. I partecipanti, provenienti da ogni parte d’ Italia, potranno inoltre decidere di fruire del corso integralmente a distanza. I posti sono limitati e le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, entro il termine del 10 gennaio 2023. Il costo per la fruizione dell’intero percorso formativo è di 1.400 euro + Iva. È possibile l’iscrizione ai singoli moduli. Sono previste agevolazioni per gli studi professionali e per gli enti locali. Per maggiori informazioni: www.isforbrescia.it; www.segretaricomunalivighenzi.it.

Sono in corso le iscrizioni ai master della Sioi rivolti agli studenti laureandi, ai giovani laureati e ai professionisti che intendono acquisire o consolidare le competenze in settori strategici quali la progettazione europea, le politiche spaziali e la sicurezza economica e l'intelligence istituzionale. Il master in Progettazione europea (30 gennaio - 14 marzo 2023), in modalità web live, promuove la formazione di consulenti esperti in progettazione europea e assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione dei fondi strutturali con specifiche competenze sulle fonti di finanziamento europeo e sulla gestione dei progetti. Il master in Istituzioni e politiche spaziali (6 febbraio - 18 settembre 2023), in modalità blended, è organizzato dalla Sioi e dall’Asi-Agenzia spaziale italiana in collaborazione con l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Cnr, fornisce una preparazione specialistica nel campo delle istituzioni e delle politiche spaziali con particolare riferimento alle discipline giuridiche, politiche, socio-economiche, tecniche e industriali. Il master in Sicurezza economica, geopolitica e intelligence (24 febbraio - 21 luglio 2023), in modalità blended, è organizzato d'intesa con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e si propone di formare esperti in geopolitica e geoeconomia con specifiche competenze nel campo dell’intelligence istituzionale ed economica, in grado di garantire la sicurezza di risorse e investimenti. Per maggiori informazioni: www.sioi.org.



Fòrema, in collaborazione con il Ctne-Cluster tecnologico nazionale energia, propone seminari gratuiti, che coinvolgeranno anche il dipartimento di ingegneria dell’Università di Padova. Durante le lezioni saranno spiegati i principi chiave che ruotano attorno all’energia, le modalità di lettura dei dati e saranno anche forniti elementi legislativi. L’obiettivo è quello di formare gli energy specialist del futuro, professionisti capaci di gestire l’emergenza delle bollette. Chi seguirà il corso otterrà infatti il certificato di “energy manager specialist”, una qualifica che sarà sempre più fondamentale negli anni avvenire. Per maggiori informazioni: www.forema.it.

Centinaia di assunzioni nel pubblico e nel privato

Jakala, fondata da Matteo de Brabant nel 2000, è la prima realtà in Italia a combinare marketing e tecnologia applicati al mondo del sales & marketing. Può contare su oltre 1.700 professionisti, con un'età media di 34 anni ed equamente distribuiti per genere. Il Gruppo ha raggiunto i 380 milioni di fatturato e opera a livello internazionale con uffici in 13 Paesi (in città come New York, Mosca, San Paolo, Shangai, Londra e con Headquarter a Milano). Da maggio 2021 è diventata Società Benefit. Ora approda nella pubblica amministrazione. Nasce con questa intenzione la newco Jakala Civitas, partecipata al 60% da Ardian Buyout, con Andrea Samaja e Silvio Antonio Varagnolo, che sarà guidata dal guidata dal managing director di Jakala Giacomo Lorusso, che assume il ruolo di ceo di Jakala Civitas. Il progetto ha già messo in cantiere oltre 500 assunzioni entro il 2025 in tutta Italia e un fatturato di 50 milioni di euro. Per maggiori informazioni: www.jakala.com/civitas.

Agromed, la società interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Taranto, ha adottato il piano industriale per la creazione di un polo logistico e produttivo dell'agroalimentare nell'opificio ex Miroglio di Castellaneta. Per le attività sono previsti investimenti per circa 11 milioni di euro (frutto di un finanziamento Cipe del 2000 rimodulato), già disponibili nelle casse della Società e l'impiego di un numero di addetti, fra diretti e di filiera, di oltre 300 unità, prevedendo fatturati globali a regime

nell'ordine di 15,5 milioni di euro. Lo stato dell'arte prevede un ulteriore step di progetto volto a dare esecutività al Piano industriale, partendo con i lavori e le conseguenti assunzioni già dai primi mesi dell'anno prossimo, per porsi a regime nell'arco di un triennio.

Iveco Bus, marchio di Iveco Group, riporta la produzione di autobus in Italia e avvia la selezione dei primi 25 tecnici specializzati per le nuove linee di produzione di Foggia. Ultimati gli studi di progettazione, sono iniziati i lavori strutturali preliminari per la realizzazione del nuovo sito produttivo. Il piano prevede il completamento delle linee di produzione nella prima parte dell'anno prossimo, per consentire l'uscita dalle linee dei primi mezzi nel secondo trimestre del 2023. La società ha presentato una richiesta di accesso ai contratti di sviluppo del ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'ambito delle opportunità fornite dal Pnrr.

Quantum Leap, boutique di consulenza specializzata in tech transfer e open innovation, prevede di assumere dieci risorse per il 2023: giovani laureate/i in discipline Stem e l’inserimento di figure già senior per la guida dei diversi filoni progettuali. La sua missione è creare le condizioni più idonee per sviluppare sinergie efficaci tra aziende, enti di ricerca, venture capital e istituzioni, finalizzate a trasformare la ricerca in innovazione competitiva sui mercati internazionali. L'azienda ha iniziato il suo percorso oltre dieci anni fa, supportando i centri di ricerca a validare le soluzioni scientifiche e a valorizzarne la proprietà intellettuale attraverso attività di brokeraggio. La ricerca di personale qualificato è componente primaria della sua strategia di crescita. La curiosità intellettuale, l’amore per la tecnologia e la scienza, e la voglia di imparare e creare valore per i nostri clienti saranno gli elementi prevalenti per le preferenze dei candidati. Inoltre ha creato una Academy per rispondere a una domanda di mercato sempre più crescente e personalizzata e per far fronte a un disallineamento spesso presente nel mercato del lavoro, dove il mondo accademico non forma ancora professionisti con competenze così verticali e specialistiche. Per maggiori informazioni: http://www.quantumleap-ip.com/.