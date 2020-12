Il senatore Vittorino Colombo in uno dei suoi viaggi in Cina - Fondazione Vittorino Colombo

COMMENTA E CONDIVIDI











La Fondazione Vittorino Colombo ha reso omaggio ai 50 anni dei rapporti diplomatici tra Italia e Cina ascoltando storie e pensieri di prestigiose istituzioni e imprese. Dopo gli interventi iniziali del presidente Stefano Devecchi Bellini, del vicepresidente Gloria Wang e del consigliere economico del console generale di Cina a Milano, hanno preso la parola alcuni professori e rappresentanti di primarie istituzioni come il professore Giovagnoli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la professoressa Alessia Amighini dell’Ispi, la segretaria dell’Associazione Italia Asean Alessia Mosca, il cavaliere Boselli, presidente della Fondazione Italia Cina e dell’Istituto Italo Cinese e Marcello Menni, che per anni è stato Direttore della Fondazione.



Il presidente della Fondazione Stefano Devecchi Bellini ha portato i saluti introduttivi ricordando come la figura di Vittorino Colombo possa aiutare a creare piacevoli occasioni d’incontro tra due realtà che sono sempre state storicamente molto vicine. La Fondazione Vittorino Colombo si è costituita a Milano il 15 luglio 1996 all’indomani della scomparsa del senatore Colombo, per ricordarne la figura e l’intensa attività in campo politico, sociale e diplomatico.



«Se penso ai giorni nostri in cui alcune tensioni caratterizzano il panorama geopolitico mondiale, mi tornano in mente i saggi pensieri del politico e accademico italiano Giorgio La Pira che si possono apprezzare nella sua “biblioteca epistolare” dedicata ai governanti cinesi alla fine degli anni sessanta - fa presente il presidente della Fondazione Vittorino Colombo Stefano Devecchi Bellini -. L’espressione che più ho fatto mia è la seguente: la prua della nave dev’essere sempre orientata verso Pechino e verso il porto del disarmo e del negoziato». I tempi erano proprio quelli della guerra fredda e del gelo diplomatico tra Stati Uniti e Cina.



L’accoglienza che in più occasioni in Cina venne riservata a Vittorino Colombo durante questi tanto celebrati 50 anni, va oltre ogni nostra immaginazione. Nel 1971 una chiesa, e non certo una delle meno prestigiose, venne aperta per far partecipare alla celebrazione il senatore. Non solo quella chiesa, la cattedrale meridionale di Pechino, venne aperta per lui e i suoi accompagnatori, ma tutti hanno potuto assistere alla Messa la mattina del 20 novembre del 1971, lasciandolo inevitabilmente sorpreso.



Gli ultimi anni sono stati di grande slancio per la presenza cinese in Italia. Ricordiamo il 2018 come l'anno del turismo cinese in Europa e il 2019 in cui Milano e Shanghai hanno festeggiato, con armonia e bellezza, il loro quarantesimo anniversario del gemellaggio sancito nel 1979. Nel 2020 invece si celebra sia l’anno della cultura e del turismo tra Italia e Cina, sia i 50 anni di rapporti diplomatici tra i due Paesi e l’anno prossimo invece correrà il 25esimo anniversario dalla morte di Vittorino Colombo che ha speso in passato tempo ed energie per rinsaldare i rapporti di amicizia tra i due Stati.



Anche il Santo Padre ha fatto ricorso al tema dell’amicizia per parlare della Cina e nei confronti dei cinesi. Papa Francesco sente indubbiamente quell’empatia che può meglio essere rappresentata dalla “cultura dell'incontro" che ha sempre valorizzato ed enfatizzato. A 50 anni dall’avvio delle relazioni diplomatiche tra i nostri due Paesi, c’è ancora tanto da fare per rinsaldare le relazioni, aumentare gli scambi e facilitare sinergie in un momento storico in cui gli attriti sembrano prevalere.



Il consigliere economico e commerciale del Consolato generale di Cina a Milano Luomei Shu ha partecipato alla tavola rotonda affermando come «nonostante la situazione che stiamo vivendo, tra Cina e Italia continua a esserci un rispetto reciproco, una fiducia che si è consolidata nel corso degli anni a partire dal 1970. I due Paesi sono, infatti, dei partner importanti soprattutto nell’ambito del commercio internazionale. La Cina è il più grande partner commerciale dell’Italia in Asia e l’Italia è la quinta potenza commerciale più grande della Cina in Europa risultando una delle più importanti destinazioni degli investimenti cinesi». Cina e Italia si aiutano anche in ambito accademico.



Marcello Menni ci racconta un Vittorino Colombo come un uomo straordinario nella sua semplicità, colto e che non smise di studiare. Lo ricorda pioniere nell’avere idee moderne come quella di stabilire rapporti con la Cina e di instituire un servizio sanitario nazionale.



Il professore Giovagnoli ci racconta come i primi 20 anni successivi alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949) durante i quali non fu possibile per l’Italia stabilire delle relazioni diplomatiche per via della Guerra Fredda, il nostro ministero degli esteri provò ad avviare delle relazioni diplomatiche, ma fu subito fermato nei primi mesi del 1950 per via della volontà americana di tenere i Paesi europei al di fuori di questo rapporto. Questo blocco iniziale non è stato totalmente negativo, in quanto ha favorito le iniziative della società civile italiana nella misura in cui era possibile sviluppare delle relazioni diplomatiche e questo ha fatto si che il tutto iniziasse sotto forma di dialogo fra il popolo italiano e il popolo cinese. Questo rapporto “people to people” è stato il tratto caratterizzante delle relazioni Italia-Cina e l’imprenditoria ha certamente avuto un ruolo molto importante perché l'interscambio commerciale è stato il primo modo di sviluppare rapporti tra questi due paesi aprendo la strada a molto altro.



Il presidente Boselli, dai suoi osservatori privilegiati della Fondazione Italia Cina e dell’Istituto Italo Cinese, ci descrive la Cina come uno dei pochi Paesi al mondo ad avere Pil positivo anche quest’anno. Essa è quindi una grande prospettiva sia ora che in futuro anche se non tutti però hanno percepito questa opportunità. La Belt & Road sicuramente renderà la Cina più vicina privilegiando infrastrutture come aeroporti, porti e tratte ferroviarie.



La segretaria dell’Associazione Asean Alessia Mosca ricorda come quest’area del mondo avrebbe cominciato a diventare sempre più centrale nelle dinamiche sia geopolitiche che economiche già molti decenni addietro. La politica commerciale è sempre stata usata più come uno strumento bilaterale di avversione con conflittualità crescente ma oggi fare accordi commerciali significa anche portare avanti altre relazioni, non solo interessi strettamente legati all’economia.



Il gesuita padre Spadaro, direttore della prestigiosa rivista La Civiltà Cattolica da poco pubblicata anche in cinese, sostiene come il dialogo non deve mai venire meno e il cristianesimo ci insegna un incontro tra culture anche se sono molto diverse.



Nella tavola rotonda dedicata alle imprese invece si sono susseguiti gli interventi di Angelo Ou, noto imprenditore cinese e memoria storica dei primi cinesi a Milano, Aldo Fumagalli, consigliere non esecutivo Haier Europe, Valtero Canepa, general manager Shanghai Bracco Sine, Claudio D’agostino, partner Dla Piper Shanghai, Francesco Wu, imprenditore e presidente onorario dell’Associazione Uniic-Unione Imprenditori Italia Cina, Song Debin, general manager Cccc Italia - China Construction Communication Corporation, Alessandro Giglio, fondatore del Gruppo Giglio e di Emanuele Colombo, professore presso l’Istituto Marangoni Shanghai.



Per Ou, che conosce molto bene la comunità dei cinesi a Milano, Vittorino Colombo si prefissò tre obbiettivi nei rapporti con il Paese del dragone quali amicizia, dialogo e rispetto. Secondo lui bisogna far rifiorire un passato lontano perché dopo Ricci non abbiamo avuto grandissime relazioni tra Italia e Cina.



Per Fumagalli la ripartenza della Cina dopo il Covid è stata fortissima, ma non equilibrata, con interrogativi rispetto alla globalizzazione, mentre per D’agostino la figura di Vittorino è da sempre punto di riferimento per tutti gli avvocati italiani che guardano alla Cina. L’Italia di Colombo era un’Italia di visionari e curiosi che guardavano il mondo costruendo ponti.



Giglio descrive una situazione commerciale in Cina molto interessante, ma con tante criticità di successo. Agli occidentali a volte manca quella “fame” di successo, di affermazione nel diventare prima potenza mondiale. Siamo stremati e deboli rispetto a una Cina che è sempre più forte e ha capacità che noi non abbiamo.



Per Canepa l’Italia è un Paese fatto anche da imprenditori e manager che lavorano molto e conoscono bene la Cina, nonostante i cinesi abbiamo inevitabilmente dimensioni maggiori. In Cina le occasioni e le opportunità non mancano, ma è difficile far capire queste cose a chi rimane in Italia. Bisogna far capire che la localizzazione (che non vuol dire la totale uscita dal mercato cinese) è il modo per vincere in Cina: bisogna lavorare come se fossimo cinesi, anche se siamo italiani. Le aziende di successo sono quelle più localizzate, che hanno mantenuto una strategia globale e hanno localizzato di più i progetti di manager e di localizzare la supply chain. Bisogna lavorare sui punti di forza e fare maggiormente “gioco di squadra”.



L’imprenditore cinese in Italia Francesco Wu afferma che il nostro dovere è anche cercare di raccontare quello che vediamo tutti i giorni, senza rincorrere una narrativa che vede il mondo occidentale e quello orientale, come rivali. Sono due culture diverse che vanno comprese ed entrambe apprezzate per ciò che rappresentano.



Infine Colombo ricorda come l’importanza dell'Istituto Marangoni sta nel fatto che è un’istituzione italiana e quindi ci tiene a mantenere l’italianità nelle lezioni e nei programmi: è una delle poche scuole italiane che ha investito fortemente, aprendo diversi campus in Cina. L’apice si è avuto nel 2017, quando hanno vinto il Panda D’Oro come piccola-media impresa, premiati dalla Camera di Commercio Italiana in Cina e il Consolato italiano. Riconosce nella Fondazione Vittorino Colombo un attore molto capace per aiutare i rapporti tra i due Paesi.