Paolo Lamberti rieletto presidente di Federchimica

Paolo Lamberti è stato riconfermato presidente di Federchimica per i prossimi due anni. L'assemblea degli industriali della chimica ha voluto dare un segnale di continuità per un settore dimostratosi essenziale, anche per affrontare la pandemia. In Italia il comparto - oltre 2.800 imprese e 3.300 insediamenti attivi sul territorio - è il terzo produttore europeo e il sesto settore industriale del Paese; impiega direttamente 111mila addetti, oltre 270 mila considerando l'indotto. La rapida ripartenza della produzione consentirà di chiudere il 2021 con pieno recupero dei livelli pre-crisi, con un incremento della produzione pari all'8,5%, che ripianerà le perdite del 2020 (-7,7%) superando, già nell'anno in corso, il fatturato pre-pandemia (56 miliardi di euro nel 2019). Determinante il traino delle esportazioni (+8,7% in valore nei primi sette mesi rispetto allo stesso periodo del 2019). Pur con l'incognita delle elevate criticità relative a disponibilità e costi di numerose materie prime e all'aggravarsi delle tensioni sul fronte energetico, la ripresa potrà consolidarsi nel 2022, con una previsione del +3%. «È essenziale però - ha sottolineato Lamberti - che la ripresa sia accompagnata da una solida prospettiva di attuazione del Pnrr e da provvedimenti specifici, a sostegno di un settore che ha le caratteristiche per essere trainante nella ripresa».