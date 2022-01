Alberto Calcagno, ad di Fastweb - Ansa

Basta presente. Orizzonti sul futuro. È il nuovo mantra di Fastweb che, con l’Ad Alberto Calcagno, ha lanciato il claim Tu sei il futuro. Perché? Perché “aiutiamo le persone a costruire il proprio futuro, con senso di responsabilità e fiducia nei propri mezzi, un futuro più connesso, più inclusivo e più ecosostenibile” ha spiegato il manager. Che ha tra gli obiettivi quello di portare entro il 2025 e con un investimento di 3 miliardi la copertura 5G al 90% della popolazione. Ma pure la connessione Fwa a 12,5 milioni di famiglie/imprese e la Ftth a 14,5 milioni. Inoltre la compagnia cambierà volto, trasformandosi in benefit company: “affianchiamo ai target di business altri obiettivi che abbracciano la comunità come quello di azzerare il digital divide, anche quello delle competenze”, garantisce Calcagno.



Inizia un percorso di trasformazione dell’azienda, all’interno del quale Fastweb prosegue nell’impegno infrastrutturale per la digitalizzazione e conferma di aver raggiunto i target prefissati un anno fa con il piano Next Generation 2025: a fine 2021 sono circa 400 le città medio-piccole delle aree grigie del Paese raggiunte dalla rete Ultra FWA, servizio di connettività fissa di nuova generazione con velocità fino a 1 Gb/s, senza limiti di traffico e numero di dispositivi connessi. Entro il 2025 saranno 2mila i Comuni raggiunti dalla nuova tecnologia, per una copertura complessiva di 12 milioni di case. Accelera anche il roll out della rete mobile 5G che ad oggi copre più di 1.000 comuni pari al 45% della popolazione nazionale, con l’obiettivo di arrivare al 90% della popolazione entro il 2025. Fastweb rafforza le infrastrutture per Cloud e Cybersecurity.



Per il Cloud la società ha l’obiettivo di potenziare la rete di data center, che già vede due infrastrutture di eccellenza a Milano e a Roma, attraverso la realizzazione entro il 2025 di 40 nodi edge. Inoltre Fastweb potenzia la Digital Academy trasformandola in hub di formazione digitale integrato nella propria offerta rendendo disponibili un numero sempre maggiore di contenuti su competenze digitali di base e avanzate erogati in modalità “on demand”: entro il 2025 punta ad accrescere le competenze digitali di 500mila persone: sia attraverso la formazione erogata dall’Academy sia attraverso i contenuti “on-demand”. Inoltre una nuova scommessa, diventare Carbon Neutral entro il 2025, azzerando le emissioni nette e compensando quelle non eliminabili 25 anni prima rispetto agli obiettivi dell’Ue.