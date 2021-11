Dopo i Grandi del mondo, la Nuvola dell'architetto Fuksas è pronta ad accogliere, dal 10 al 13 novembre, i grandi della cucina. Oltre 80 chef hanno accettato la sfida per il rilancio e la ri-nascita del comparto enogastronomico italiano attraverso la sostenibilità e la valorizzazione del territorio. Sarà questo il cuore dell'edizione 2021 di Excellence, evento organizzato dai fratelli editori Pietro e Claudio Ciccotti. Grazie ad un accordo con Eur Spa, Excellence vedrà il grande centro congressi del quartiere a sud di Roma nato negli anni Quaranta come propria casa fino al 2024. L'iniziativa, a cui prendono parte 100 aziende, sarà animata anche due aree show cooking, oltre a più di trenta fra convegni, seminari e masterclass. Da sempre Excellence si caratterizza per la capacità di riunire, sotto lo stesso tetto, il grande pubblico e gli addetti ai lavori. Duplice l'obiettivo: dare la possibilità agli appassionati di poter degustare alcuni dei prodotti che sono il fiore all'occhiello del nostro Paese e permettere agli operatori del settore di fare business, di avere occasioni di confronto e di aggiornarsi sulle innovazioni più recenti del settore. Altra novità sarà la presenza - per la prima volta - di un'area dedicata alla gelateria creata in collaborazione con l’Aig (Associazione Italiana Gelatieri). Un laboratorio che vedrà protagonisti i migliori artigiani italiani che, nell’ultima giornata della manifestazione, si cimenteranno nel “Gelato World Heritage”. Importanti collaborazioni istituzionali sono state attivate con la Fipe Confcommercio di Roma, il Centro agroalimentare romano e la Unaprol di Coldiretti che si renderanno protagoniste arricchendo la serie di aziende e di prodotti di eccellenza presenti.

Si parte domani, mercoledì 10, con l'inaugurazione: presenti, tra gli altri, il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, l'assessore alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale del Lazio, Roberta Lombardi, i presidenti di Arsial, Mario Ciarla, e di Coldiretti Lazio, David Granieri, e il padrone di casa, l'amministratore delegato di Eur Spa, Antonio Rosati. «Excellence si sta rivelando una importante manifestazione sulle eccellenze agro-enologiche dell'Italia, che siamo molto felici di ospitare alla Nuvola, a conferma del suo ruolo di spazio polivalente - sottolinea Rosati -. Ho sempre considerato il cibo e il vino italiani la nostra grande locomotiva per il "made in Italy"»,