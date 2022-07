Ansa

C’è l’accordo sul taglio dei consumi del gas in vista di un possibile stop russo: ieri i ministri Ue competenti per l’Energia, riuniti a Bruxelles per un consiglio straordinario, hanno approvato l’ultima proposta di compromesso della presidenza ceca dell’Ue. Con una dichiarazione della Commissione Europea sullo studio di tagli dei prezzi del gas. Un accordo che introduce molta flessibilità per andare incontro alle varie esigenze nazionali, annacquando le proposte iniziali della Commissione. E che giunge mentre si intensificano i segnali negativi da parte russa, dopo l’annuncio, due giorni fa di Gazprom, di una riduzione al 20% della capacità (contro il 40% degli ultimi mesi) del gasdotto NordStream1.



Ecco i 10 punti principali dell'accordo.





1

Taglio del 15% dei consumi, rispetto alla media degli ultimi cinque anni, tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023. Volontario, diventa però obbligatorio in caso della dichiarazione dello stato di allerta per grave crisi energetica.









2

L’allerta può essere proposta dalla Commissione Europea se ritiene vi siano le condizioni (insufficiente offerta di gas o eccessiva richiesta per un inverno molto freddo) o se lo chiedono almeno cinque Stati membri. A decidere sull’effettiva attuazione saranno gli Stati Ue a maggioranza qualificata.









3

Per l’Italia, insieme a Spagna e Portogallo, c’è uno «sconto» dell’8% (dunque riduzione solo del 7% e non del 15%) per via del basso livello di interconnessione con il resto dell’Ue.