Una delle piattaforme per sfruttare il petrolio al largo della Guyana - Hess

COMMENTA E CONDIVIDI













Come spesso avviene sono i Paesi più piccoli, che quasi non si distinguono sulle mappe e di cui si conosce appena il nome, a riservare gli intrighi più interessanti. C’è uno Stato dell’America Latina, incastonato tra Brasile e Venezuela, che da qualche tempo, quasi all’insaputa del resto del mondo, è al centro di molte attenzioni e moltissimi interessi. È la Guyana, la Dubai del Sudamerica e non soltanto perché ha intenzione di costruire città futuristiche alla maniera degli sceicchi arabi, ma soprattutto perché è la nuova riserva di petrolio sulla quale tutti vogliono mettere le mani. Anzi, qualcuno le ha già messe, e non era il padrone di casa ma un vicino scomodo e ingombrante.

I progetti di Exxon

Tutto è iniziato nel 2015 quando il colosso statunitense Exxon ha scoperto che nelle acque dell’ex colonia inglese, circa 120 miglia al largo della capitale Georgetown, c’è un blocco offshore, chiamato Stabroek, dove sono estraibili almeno 11 miliardi di barili di greggio. Da allora Exxon, agendo in consorzio con l’altra americana Hess e i cinesi di Cnooc, vi ha investito la bellezza di 55 miliardi di dollari. Per la Guyana, a tutt’oggi Paese numero 108 per Indice di Sviluppo Umano secondo l’Onu, ciò può significare un improvviso miracolo economico: dal 2019 il Pil pro capite è passato da 13.000 dollari (2.000 dollari in meno del Brasile, per fare un confronto con la prima economia dell’area) agli oltre 42.000 dollari del 2022 (2,5 volte quello del Brasile), mentre nel 2020 il Pil nominale è schizzato del 43,5% e ancora meglio ha fatto nel 2022, crescendo di quasi il 63% in termini reali, il dato percentuale più alto al mondo. Primato confermato anche nel 2023, con il 38,4% calcolato dal Fondo Monetario Internazionale, mentre la media globale era sul 3%. E così sarà anche quest’anno, con le stime che prevedono un rallentamento ma una crescita ancora strabiliante, al 26,6%.

Ma non è tutto oro (nero) quel che luccica. Come ha fatto notare il Financial Times, «uno dei Paesi più piccoli del Sudamerica, che non aveva un'industria di idrocarburi prima delle scoperte di Stabroek, potrebbe diventare uno degli ultimi petrostati del pianeta, proprio mentre i decisori politici di tutto il mondo promettono di abbandonare i combustibili fossili». E infatti gli ambientalisti parlano di “bomba climatica” in arrivo, visto tra l’altro che l’attuale governo, guidato da Irfaan Ali, è molto vicino ad Exxon al punto da essere troppo permissivo, secondo l’opinione anche del Fmi, sui vincoli ambientali. L'innalzamento degli oceani dovuto ai cambiamenti climatici potrebbe infatti da qui al 2030 mettere in pericolo la stessa capitale Georgetown, che è stata costruita sotto il livello del mare.

La "maledizione delle risorse"

Ma non è solo questo: secondo gli esperti citati da Ft, la “manna Exxon” finirà per causare più danni che benefici alla popolazione, secondo la teoria del “ resource curse”, la “maledizione delle risorse”, ossia il meccanismo già ampiamente verificato nelle aree del mondo sfruttate per l'estrazione di minerali, che appena scoperti gonfiano la valuta locale, svuotano il tessuto industriale e soprattutto generano disuguaglianze sociali e corruzione.

Come si è visto nel vicino Venezuela, dove secondo la Banca Mondiale un’economia troppo legata al petrolio ha fatto sì che oggi il 50,5% della popolazione viva in povertà estrema (era il 12% nel 2019); e a proposito di Venezuela il presidente Nicolas Maduro qualche mese fa ha rivendicato l’annessione proprio dell’Essequibo, una parte del territorio della Guyana che corrisponde a 2/3 del totale, con tanto di accesso ai giacimenti di petrolio ma pure di ferro, rame, oro, diamanti, magnesio. La mossa aveva quasi scatenato venti di guerra, prima di essere accantonata (per ora). In Guyana al momento un rimbalzo economico c’è stato, anche attraverso la creazione di migliaia di posti di lavoro, ma l’inflazione pesa sempre di più sulle famiglie, al punto che circa la metà degli 800.000 abitanti vive con meno di 5,50 dollari al giorno, cioè la soglia della povertà fissata dalla Banca Mondiale. Anzi, oltre un terzo degli abitanti, il 35,1%, vive addirittura in condizioni di povertà estrema (1,9 dollari al giorno), mentre a Georgetown già si vedono hotel di lusso, Starbucks e Hard Rock Café. Nel 2019, i guyanesi in povertà estrema erano solo il 5,2%. Alla faccia del miracolo economico. © RIPRODUZIONE RISERVATA Una delle piattaforme per l’estrazione di petrolio dal giacimento “Stabroek”, in Guyana / Hess