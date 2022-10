COMMENTA E CONDIVIDI













Il Terzo settore ha a disposizione un nuovo strumento: il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato il decreto per l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'amministrazione condivisa. L'obiettivo: favorire la diffusione l'applicazione degli istituti previsti, in materia di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, convenzioni e servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza. «Si tratta della prima forma di coprogrammazione dell'attività pubblica nel settore - informa una nota del ministero - aperta alla partecipazione diretta degli interessati, ovvero degli enti del Terzo Settore».



Il Forum Terzo Settore esprime soddisfazione per l'istituzione dell'Osservatorio. «E’ un’ottima notizia, che ci fa compiere un ulteriore passo verso il rafforzamento del rapporto tra le istituzioni pubbliche e il terzo settore, attraverso prassi collaborative, per realizzare attività di interesse generale e produrre politiche che valorizzino i territori», ha dichiarato Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore.



«La firma del decreto rappresenta anche un messaggio ricco di significato alla vigilia di un importante appuntamento sull’economia sociale, che il Forum terzo settore organizza in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si terrà il 13 e il 14 ottobre a Roma. Le esperienze di amministrazione condivisa sono infatti un modello importante che il nostro Paese può far conoscere e diffondere in Europa, anche per dare slancio all’economia sociale. Il nostro obiettivo è far sì che si faccia sempre più strada un modello economico alternativo a quello di mercato, che parta dai bisogni delle comunità e le veda protagoniste della realizzazione delle politiche. In questo processo il riconoscimento del ruolo del Terzo settore è cruciale» ha concluso Pallucchi.



Tra le funzioni dell'Osservatorio, l'aggiornamento normativo e sulla prassi, la predisposizione di toolkit e documentazione di riferimento per le amministrazioni pubbliche, oltre alla possibilità di promuovere forme di cooperazione con pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, centri di servizio per il volontariato, fondazioni di origine bancaria e con gli ordini professionali direttamente coinvolti nell'applicazione del Codice del terzo settore.