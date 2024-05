COMMENTA E CONDIVIDI













Diseguaglianze economiche e sociali, crisi climatica, educazione alimentare, dinamiche relazionali e comunicazione, patrimonio culturale e comunità educanti, terzo settore, finanza etica, comunità, cura e lavoro, economie di pace: la più stringente attualità è al centro dell’evento dal titolo Il talento della comunione. Percorsi e sfide per l’economia di oggi, organizzato da Economia di Comunione nel suo tradizionale appuntamento che ritorna dopo alcuni anni. Un acceleratore di cultura, formazione e innovazione: una convention al servizio di imprenditori, studiosi, giovani, società civile. Tre giorni, dal 24 al 26 maggio, tavole rotonde, workshop e un format unico che unisce riflessione, networking, cultura e arte all’interno degli spazi del Polo Lionello Bonfanti, Figline e Incisa Valdarno (FI).

Le grandi trasformazioni in atto, dalla transizione green alla rivoluzione digitale, stanno ridisegnando il campo d’azione dell’economia spingendo le istituzioni e le imprese a realizzare azioni capaci di generare valore impattando positivamente su ambiente ed equità sociale. Un processo complesso che necessita di una prospettiva integrale e di una motivazione ideale capace di dare forma alla realtà. “Occorre una prospettiva di sostenibilità integrale per garantire una piena valorizzazione delle risorse, assumendo contemporaneamente come priorità la tensione alla fioritura umana e all’inclusione produttiva e comunitaria” – raccontano gli organizzatori dell’evento.

“È la sostenibilità integrale il metodo con il quale sviluppare comportamenti e scelte, economiche e politiche, che puntino ad una maggiore giustizia sociale e ambientale. Una posizione che allarga e supera il concetto di sviluppo sostenibile, introducendo oltre alle dimensioni economica ed ecologica anche quella sociale, relazionale e spirituale”. Temi e riflessioni che saranno approfondite e sviluppate all’interno del programma che intreccia bisogni e opportunità del mondo dell’accademia e delle imprese. Fra gli ospiti Lucia Capuzzi, Raul Caruso, Carlo Cefaloni, Stefano Comazzi, Luigino Bruni, Carlo Petrini, Marco Piccolo e molti altri.

Un’area espositiva permanente sarà disponibile per dare voce e visibilità alle attività di imprese, associazioni e progetti attraverso stand e video proiezioni; la poster session è l’appuntamento rivolto agli studenti universitari, dottorandi, ricercatori e promotori di iniziative che presenteranno contributi sui temi dell’evento; workshop e laboratori tematici rappresenteranno le sessioni parallele, ideali per gli incontri di networking e di approfondimento tra aziende, startup, investitori, professionisti, studenti e tutti gli interessati. Al centro dell’evento anche l’arte e la poesia per donare ai partecipanti parole nuove e immagini inedite per raccontare l’economia, il lavoro, le vocazioni, il mercato.Fra gli eventi in programma, la conferenza Economie di Pace. I passi necessari, venerdì 24 maggio alle 18.00 è aperta al pubblico. Interverranno la giornalista Lucia Capuzzi, Redazione Esteri di Avvenire, l’economista Raul Caruso, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore della rivista Peace Economics, Peace Science and Public Policy, Stefano Comazzi, presidente di Azione per un Mondo Unito, con la moderazione di Carlo Cefaloni, redattore di Città Nuova. L’Economia di Comunione, promotrice dell’iniziativa è un progetto internazionale che da oltre trent’anni coinvolge imprenditori, lavoratori, dirigenti, consumatori, risparmiatori, cittadini, studiosi, operatori economici, impegnati ai vari livelli a promuovere una prassi ed una cultura economica improntata alla comunione, alla gratuità ed alla reciprocità, proponendo e vivendo uno stile di vita alternativo a quello dominante. Per scoprire il programma e come partecipare visita il sito www.pololionellobonfanti.com