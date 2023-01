La mascherina invisibile di Visionair Lab lanciata al CES 2023 - .

COMMENTA E CONDIVIDI













Dalla “mascherina invisibile” che purifica l’aria respirata da chi la indossa, al dispositivo di sblocco biometrico tramite onde cerebrali di CryptoLab. Dal dispositivo portatile per effettuare analisi mediche autonomamente senza recarsi in laboratorio presentato da Lightscience, al sistema di autorizzazione di pagamento totalmente biometrico che riconosce l’impronta digitale di MyMoney. Tra le decine di soluzioni presentate dalle 51 startup che compongono la delegazione italiana al CES 2023 di Las Vegas al via oggi si nascondono tecnologie potenzialmente rivoluzionarie per settori come la medicina e la cybersicurezza, ma anche nuove applicazioni per la realtà aumentata e virtuale, il metaverso, l’Internet of Things, oltre a tanti sistemi di intelligenza artificiale per processare grandi quantità di dati, scovando legami causali, formulando previsioni di comportamento o trovando il modo migliore per risparmiare energia.

Il Salone dell’innovazione più importante del mondo accoglie quest’anno 2400 espositori e attende un pubblico di più di 100 mila persone nell’arco dei 4 giorni di expo. Un’edizione che vuole raccontare una tecnologia sempre più al servizio dei diritti umani, e che per la prima volta introdurrà la categoria prodotto Web3, che tiene insieme le tecnologie blockchain e il metaverso. All’interno del padiglione italiano all’Eureka Park gestito da ITA (Italian Trade Agency), l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, la nostra delegazione è sostenuta dall’Agenzia ICE che, spiega il suo direttore generale Roberto Luongo, «promuove l'ecosistema innovativo italiano attraverso i suoi servizi supportando 51 startup di rilievo, che rappresentano tutti i settori di punta della tecnologia italiana e propongono soluzioni di grande valore per i loro mercati di riferimento. L'ecosistema italiano delle startup è oggi maturo, conta quasi 14 mila aziende innovative registrate e nel 2022 raggiungerà quasi 2 miliardi di investimenti. Una crescita che ICE alimenta a ciclo continuo, creando diversi punti di contatto tra le realtà innovative italiane e i principali attori e interlocutori del mercato internazionale. Esportiamo un'industria tecnologica competitiva, che fa il paio con la già affermata riconoscibilità del nostro Paese sul piano culturale».

Diversissimi gli ambiti nei quali gli espositori italiani si cimentano: dai parastinchi muniti di sensori che rilevano tutte le azioni e le giocate dei calciatori inventato da Soccerment, al tappeto smart di Domethics che monitora i parametri vitali dei cani, determinando lo stato di salute dell’animale. Curioso il progetto VirtualCrab, che offre esperienze museali innovative in “realtà mista”, che consentono al visitatore di interagire con gli ologrammi. Plus Biomedicals invece ha sviluppato Cwash, un dispositivo per la pulizia dei denti automatizzato, che non richiede acqua e dentifricio: utile sia in mobilità che per le persone non autosufficienti, può essere usato ovunque e collegato al proprio smartphone per monitorare la propria igiene orale. Ma c’è anche Skyproxima, una startup aeronautica che progetta sistemi di trasporto medico intelligenti. O Visionair Lab, che ha sviluppato Take a Breath, un purificatore d’aria indossabile con l’aspetto di un copricapo con visiera parasole che crea due flussi d’aria, uno che blocca l’aria esterna e uno che porta aria pulita a chi lo indossa.

Il CES 2023 segna anche il debutto tra i player mondiali dell’innovazione di Innovit, l’Italian Culture and Innovation Hub inaugurato lo scorso ottobre a San Francisco. Della missione è partner anche l’ente nazionale di ricerca Area Science Park, che ha organizzato un’Academy dedicata alle startup, un percorso di formazione per insegnar loro come trarre il massimo, in termini di opportunità di business, da un’esperienza come quella di Las Vegas. Tra i partner anche il Centro Estero per l'Internazionalizzazione della Regione Piemonte, che organizzerà un panel tematico sul settore automotive. Durante i giorni del CES, il padiglione italiano ospiterà, nell’arena allestita al suo interno, diversi altri panel di approfondimento, iniziando oggi con una finestra sugli orizzonti europei dell’innovazione, con un panel dedicato alle opportunità del programma Horizon Europe per le startup, che precederà l’European Innovation Night. Nel tardo pomeriggio di domani, invece, è in programma l’Italian Investor Night, un’occasione di networking per le realtà italiane con gli investitori internazionali.