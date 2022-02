La prima foto ufficiale (camuffata) della nuova Smart #1 - .

Nuovo nome, con il simbolo del cancelletto a sottolinearne la parentela con il mondo digitale e il numero 1 a ribadire che è entrata in una nuova era. E soprattutto nuove dimensioni, che la fanno sconfinare definitivamente dal recinto delle piccolissime da città. Eccola allora la nuova Smart #1, il primo Suv del marchio del quale sono state offerte le prime foto del modello di serie e la conferma della denominazione. La #1 sarà solo elettrica, come la generazione che l'ha preceduta, lunga ben 4,3 metri e costruita su una piattaforma dedicata. Il debutto avverrà nei prossimi mesi sia in Europa sia in Cina, dove sarà prodotta. In attesa di conoscere i dettagli tecnici (si parla di oltre 300 CV e circa 500 km di autonomia per il modello di punta) è "il primo prodotto del rinnovamento del marchio - commenta Daniel Lescow, Vice President Global Sales, Marketing e After-Sales di smart Automobile - e combina alla perfezione tecnologia electric-drive e qualità premium. Sono convinto che la Smart #1 entusiasmerà i futuri clienti, sia in Cina che in Europa, inaugurando nuovi trend di mobilità urbana e generando un'esperienza di marca coinvolgente, ovunque sarà presente".

Il China Automotive Engineering Research Institute di Chongqing ospita il centro di test di aerodinamica automobilistica più avanzato del paese, uno dei primi al mondo, ed è qui che la Smart #1 ha ottenuto un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29. Il risultato è stato commentato "eccellente" dai tecnici, soprattutto se confrontato con i concorrenti SUV dello stesso segmento. Questo dato è particolarmente importante poiché il coefficiente di resistenza è il fattore che maggiormente influenza il consumo di energia, l'autonomia, il fruscio aerodinamico e la stabilità di un veicolo ad alta velocità. Grazie alla filosofia di design 'Sensual Producty' applicata dal global design team di Mercedes-Benz, la Smart #1 si distingue per un design esterno elegante, per un equilibrio tra estetica e aerodinamica. Le maniglie delle porte a scomparsa, il pacchetto aerodinamico efficiente e l'AGS (Active Grille Shutter) di serie, contribuiscono ad aumentare le prestazioni aerodinamiche. La resistenza aerodinamica e il rumore sono stati ottimizzati in maniera importante, contribuendo ad una maggiore efficienza energetica, comfort e autonomia di guida.

Nell'estremo nord della Cina, in uno dei terreni di prova più freddi al mondo, Smart #1 ha dimostrato resistenza al gelo più estremo ed è stata anche sottoposta a complessi test su strada con neve e ghiaccio.