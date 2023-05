COMMENTA E CONDIVIDI













Più di mezza auto a testa. In Europa il numero medio di autovetture per abitante è aumentato da 0,53 a 0,57 nel 2021. In Italia i numeri sono ancora più impressionanti: ci sono circa sette auto ogni dieci abitanti. Il nostro Paese si piazza al terzo posto per tasso di motorizzazione, subito dopo Polonia e Lussemburgo. I dati diffusi da Eurostat fotografano però una situazione a macchia di leopardo con alcune regioni maggiormente motorizzate (con più di 700 auto ogni mille abitanti). Al Sud sono Sicilia, Calabria, Molise, al Centro Abruzzo Umbria e Toscana, e al Nord con Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta. In quest'ultimo caso, sottolinea l’Eurostat, l’elevato tasso di motorizzazione è influenzato da norme fiscali favorevoli. In tutte le altre regioni ci sono comunque almeno 600 auto ogni mille abitanti. In Italia ci sono quasi 40 milioni di auto in circolazione sulle strade.



Tra il 2001 e il 2021, la Romania ha registrato il tasso di crescita medio annuo più elevato di autovetture per 1.000 abitanti tra i membri dell'Ue (+5,4%), seguita dalla Polonia (+4,5%). All'estremo opposto della scala, Malta e Paesi Bassi (entrambi +0,9%), Spagna (+0,8%), Francia e Italia (entrambi +0,7%), Belgio e Austria (entrambi +0,5%), Germania e Lussemburgo (entrambi +0,4%) e Svezia (+0,3%) sono stati i paesi che hanno registrato tassi di crescita medi annui inferiori all'1%. In generale, tra il 2001 e il 2021 i paesi baltici , dell'Europa centrale e orientale dell'Ue hanno registrato una crescita maggiore rispetto ai paesi dell'UE occidentale. Non si registrano sostanziali differenze nella percetuale di veicoli utilitari (trattori autocarri e veicoli speciali) tra i diversi Paesi della Ue.