Il 2024 è un anno importante per Michelin, a partire dal fatto che si festeggia la 70esima edizione italiana della più importante guida gastronomica del mondo. È stata presentata per la prima volta nel 1956, ma la prima edizione in assoluto, uscita in Francia, risale al 1900, e sotto forma di opuscolo elencava gommisti, distributori, officine, prima di allargarsi successivamente ad alberghi e ristoranti. Resta un'affidabile compagna di viaggio e un punto di contatto tra passato, presente e futuro della ristorazione: come i pneumatici – che sono il core business di Michelin – anche la ‘Rossa’ negli anni si è evoluta, diventando sempre più tecnologica e digitale, in linea con la nuova missione della Casa: migliorare la mobilità delle persone in modo sostenibile.

Michelin ha iniziato a occuparsi di sostenibilità oltre 30 anni fa, realizzando il primo pneumatico verde nel 1992. Oggi, questo aspetto è preso in conto in ogni fase dello sviluppo degli pneumatici – dalla concezione alla produzione, fino alla distribuzione e allo smaltimento – ma anche nella serie di attività che hanno l'obiettivo di promuovere la sostenibilità, sottolineando le imprese virtuose realizzate dalle persone con cui Michelin collabora. Da qui è nato l’Attestato per la Gestione Sostenibile dei pneumatici che Michelin Italia assegna alle flotte di mezzi pesanti. Un'iniziativa che ha l'obiettivo di coinvolgere e ispirare partner strategici, dando visibilità alle aziende che attraverso un'attenta gestione dei pneumatici contribuiscono ad una mobilità più sostenibile con impatti positivi sull'ambiente, sulla sicurezza e sulla propria redditività. Il 2024 sarà così un anno ricco di novità, che vedrà l'arrivo di dieci nuovi modelli di pneumatici, presentati da questo mese di marzo in poi: uno per auto, tre dedicati al mondo moto – con una anticipazione dei nuovi Power 6, Power GP2 e Anakee Road avvenuta ad Eicma – e ben sei nuove gomme per le biciclette.

Tornando al mondo della Guida Michelin, nel 2020 è nata la Stella Verde: un riconoscimento nato per segnalare i ristoranti più virtuosi e attivi in materia di sostenibilità, con l'obiettivo di aumentare l'attenzione su questo elemento, sempre più importante per tutti i consumatori. Lo sarà anche per la selezione italiana di hotel a cui verrà assegnata - tra pochi mesi - per la prima volta la Chiave Michelin. Un nuovo riconoscimento che farà il suo debutto quest'anno in otto Paesi, tra cui l'Italia, che nasce con la missione di segnalare agli utenti strutture dallo stile straordinario e ricche di personalità, oltre che dal grande comfort e con un livello top del servizio. L'ultimo grande appuntamento di questo 2024 sarà a novembre, quando si scoprirà la 70esima selezione italiana della guida Michelin. Si tratta dell'evento numero uno nel mondo culinario, in cui verranno svelate le nuove Stelle della ristorazione italiana.