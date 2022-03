COMMENTA E CONDIVIDI













Dacia è il marchio del momento in Italia, e lo dice il mercato dove anche a febbraio è cresciuto del 13,8% mentre la media generale ha segnato un calo del 22,6%. Ma non è un caso che il pubblico continui a premiare un brand che garantisce il miglior rapporto qualità/prezzo, soprattutto ora con le automobili che sembrano irraggiungibili con i loro listini lontani dalla portata economica di gran parte della popolazione. La novità in più rispetto al recente passato è che la strategia Dacia ha messo la freccia, superando il concetto basico di produttore low-cost puntando alla ricerca del valore, senza bisogno di fronzoli accessori, dove l’essenziale è al giusto prezzo e la qualità industriale e la sostenibilità sono garantiti dal know-how del Gruppo Renault.



Il modello, tra i tre in gamma di Dacia, che riflette al meglio questo nuova identità è probabilmente Duster, il Suv nato nel 2010 che da allora ha venduto 2 milioni di esemplari nel mondo (260.000 solo in Italia) e che dal 2018 è in testa alle classifiche del segmento C delle immatricolazione nel mercato dei clienti privati in Europa. La ragione è presto detta, anzi le quattro ragioni che hanno fatto la fortuna di questa vettura onesta e affidabile: look da crossover, prestazioni da fuoristrada, spirito da famiglia e prezzo quasi da city-car. Francamente oggi è difficile trovare un'auto così trasversale e altrettanto valida, dove il concetto di semplicità non è un difetto e soprattutto con pochissimi optional (ma anche senza) si riesce a configurare una vettura alla quale non manca nulla.

Abbiamo provato la 1.3 Tce turbo benzina EDC a due ruote motrici da 150 Cv con cambio robotizzato a doppia frizione, la più accessoriata delle quattro varianti disponibili con questo tipo di alimentazione in un listino che offre anche un 1.5 Diesel da 116 Cv e una versione 1.0 litri a Gpl. E le sensazioni al volante sono state sorprendenti per chi si aspettava la classica vettura con la quale venire a patti con il verbo accontentarsi. Dacia Duster, a nostro avviso almeno, è tutt'altro. A iniziare da un design che non ruba l'occhio ma che ha una sua personalità con il frontale che trasmette solidità, le luci anteriori a Led e la linea generale sobria ma tutt'altro che banale. Anche all'interno nuovo Duster è dotato di una consolle centrale rialzata con bracciolo scorrevole (presenta un vano portaoggetti chiuso da 1,1 litri e due prese USB a seconda del livello di allestimento), due sistemi multimediali con nuovo display da 8 pollici e sellerie inedite. L'equipaggiamento di serie comprende computer di bordo, accensione automatica dei fari e limitatore di velocità con comandi al volante retroilluminati, climatizzatore automatico con display digitale, cruise control con comandi al volante, sedili anteriori riscaldabili e sistema di accesso Keyless oltre alla connettività wireless per Apple CarPlay ed Android Auto. Nella versione 4x2 inoltre, nuovo Duster è dotato di serie di pneumatici ottimizzati CO2 (Green) che offrono una resistenza al rotolamento ridotta del 10%.

Basta e avanza insomma per considerarla un'auto di livello, e le impressioni di guida lo confermano. I 150 Cv del modello in prova assicurano una risposta pronta all'acceleratore: l'erogazione del quattro cilindri è omogenea anche se non si può segnalare la silenziosità tra i suoi pregi, specie quando si spinge in maniera decisa. Gradevole anche il funzionamento del cambio a sei marce che pur essendo robotizzato assomiglia molto per comportamento a un automatico vero. Riassumendo, questa Duster è una vettura docile ma discretamente grintosa, facile da guidare e discretamente confortevole. Buoni anche se non eccezionali i consumi medi che nel nostro test sono andati da un minimo di 14 a un massimo di 16 km/l. Il listino di Duster parte da 13.350 ma questa versione costa 22.500 euro, che restano comunque un investimento accessibile a molti, e soprattutto intelligente e allettante per quanto offre questa vettura.