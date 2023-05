COMMENTA E CONDIVIDI













Barcellona chiama, Berlino risponde: pur lontane e diverse, sono città che hanno in comune genialità, senso artistico, e le intuizioni giuste per anticipare i tempi e dettare mode in campi differenti. In terra Catalana, a Martorell, è nata e ha preso identità (progetto e sviluppo) il futuro di Cupra, il marchio eletto a laboratorio avanzato del colosso Volkswagen. A Tempelhof, nell’ex aeroporto divenuto immenso parco pubblico berlinese, tra scenografie mondane e intrise nel Metaverso, Cupra ha lanciato il suo primo coupé elettrico, l’intrigante Tavascan, rivelando anche quel che è pronta a offrire nei prossimi anni in nome di una mobilità diversa (la Urban Rebel zero emissioni nel 2025, la Terramar PHEV e una gamma tutta elettrica nel 2030).

Il presente è Tavascan, secondo modello elettrico del brand spagnolo dopo Born, "il primo di una nuova era" per dettare il rivoluzionario linguaggio stilistico legato all’elettrificazione: soluzioni da elargire alla futura gamma di Cupra. "Nata come un sogno, nel 2019, ora è realtà", è il messaggio dell'ad del marchio, Wayne Griffiths, legato a Tavascan, sintesi di emozioni stilistiche tra originalità e tecnologie d’avanguardia. Una sportiva vera “mascherata” da stradale, stile, potenza e praticità: da sottolineare la capacità di ricaricare 100 km in soli 7’ e di arrivare all’80% di energia in 30’ alle colonnine rapide, con un’autonomia dichiarata di 550 km circa.

Estetica audace, forma atletica ed elegante, all’anteriore spiccano la firma luminosa Led Matrix a tre triangoli e il logo illuminato, cofano a scultura, prese d’aria per aiutare a raffreddare le batterie, un profilo a discesa sul posteriore. Abitacolo a spina dorsale e interni originali, ventole invisibili, consolle centrale, sedili sportivi, ampio uso di materiali ecosostenibili e riciclati. Display personalizzabile, centrale e da 15”, interfaccia evoluta, con info e aggiornamenti via Cloud in tempo reale, effetti sonori da… auditorium con 12 uscite firmato Sennheiser. Lunga m. 4,64 con m. 2,76 di passo, larga m. 1,86 e alta m. 1,59, bagagliaio da 540 litri.

Osservarla è già un invito alla guida. La scelta propulsiva è su due livelli, uno da 286 CV e il più prestazionale VZ (Veloz) da 340 CV con due motori 210 kW+80 kW, per una trazione integrale, coppia di 545 Nm dietro e 134 Nm davanti), da 0 a 100 km/h in 5”5 , per entrambi batteria da 77 kWh. Caratteristiche che lasciano immaginare una guida brillante, con sei modalità di scelta (Range, Comfort, Performance, Cupra, Individuale, Traction), telaio DCC Sport Dynamic col supporto delle sospensioni DCC a controllo elettronico e servosterzo progressivo, cerchi in lega da 21” (o da 19”) e l’impronta a terra con gommature da 235 o 255 mm. La Tavascan sarà prodotta in Cina e arriverà in Italia nel corso del 2024. Per quanto riguarda i prezzi, ancora non ufficiali, è prevedibile un listino che parte da circa 50.000 euro.