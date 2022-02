Borse europee in profondo rosso in apertura di seduta per la crisi Russia-Ucraina - Ansa

Lo spettro di un'imminente invasione russa dell'Ucraina spaventa i mercati e le Borse europee iniziano la prima seduta della settimana in profondo rosso. In mattinata i principali listini perdono oltre il 3%. Piazza Affari è una delle peggiori con perdite che sfiorano il 4%. Lo spread tra Btp e Bund torno a livelli elevati ( 171 punti in apertura) rispetto ai 165 punti della chiusura di venerdì. Si tratta del massimo da giugno 2020.

Le tensioni geopolitiche rischiano di peggiorare la crisi energetica dell'Europa, colpendo le forniture di gas e petrolio, e fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. I future sul Brent si attestano sopra i 95 dollari al barile. Il Wti viaggia sopra quota 93 dollari. Ma la corsa più forte è quella del gas. La Russia è la principale fonte di gas naturale in Europa, con circa un terzo delle sue esportazioni che attraversano l'Ucraina. Gli impianti di stoccaggio dell'Europa sono già a livelli bassi, con prezzi cinque volte più alti del normale per questo periodo dell'anno. Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo del 5,9% a 82 euro al Mwh, dopo aver registrato in mattinata un aumento del 12% a 88 euro. A Londra il prezzo sale del 6,1% a 197,20 penny per Mmbtu.

Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'elevata inflazione e la prospettiva di aumenti dei tassi della Federal Reserve. Venerdì le Borse europee hanno chiuso in calo, trascinate al ribasso da Wall Street, per i timori che l'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti spingerà la Fed a inasprire la sua politica monetaria in modo aggressivo, a partire da unaumento di 50 punti base a marzo, anche alla luce del crollo della fiducia dei consumatori. Nel pomeriggio è attesa l'audizione della presidente della Bce, Christine Lagarde, al Parlamento europeo per il report annuale della banca centrale europea.