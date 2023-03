COMMENTA E CONDIVIDI













Una vita in mare, 75 anni a solcare le onde guardando a nuovi traguardi. Il 31 marzo 1948 la motonave Anna C partiva da Genova verso Buenos Aires con 768 passeggeri a bordo. Iniziava così la storia di Costa Crociere che oggi celebra il 75° anniversario.

Un traguardo prestigioso per la compagnia che batte bandiera italiana: in questi anni Costa ha portato in giro per il mondo milioni di ospiti, dai viaggi transatlantici sino alle crociere odierne, a bordo di navi come Costa Smeralda e Costa Toscana, vere e proprie smart city itineranti. La storia ha radici più antiche, nel 1854, quando Giacomo Costa fondava a Genova la “Giacomo Costa fu Andrea”, piccola società che operava acquistando e vendendo olio d’oliva e tessuti. Questa società dagli anni ’20 si dotò anche di una flotta per il trasporto di merci nel mondo. Alla fine della Seconda guerra mondiale solo una nave, il piroscafo Langano, era sopravvissuta al conflitto. La distruzione della flotta passeggeri italiana, la domanda sempre più crescente di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso migratorio transoceanico attirarono l'attenzione della famiglia Costa nel settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Nel 1947 la “Giacomo Costa fu Andrea” cambiò nome in “Linea C”, nome con cui sarà riconosciuta per oltre tre decenni nei collegamenti transatlantici con l’America Latina. Venne inaugurato così un servizio passeggeri con sistemazioni in prima classe e in classe intermedia. Il 31 marzo 1948 partiva da Genova la prima nave passeggeri della flotta Costa, la “Anna C”, era il primo transatlantico ad attraversare l’Atlantico meridionale dalla fine del conflitto ed il primo ad offrire ai passeggeri cabine con aria condizionata. La nave raggiunse Buenos Aires 16 giorni dopo. Alla “Anna C” seguirono presto altre navi. A partire dagli anni ’50, per sfruttare l’alternanza delle stagioni tra il Mediterraneo e l’emisfero australe e quindi utilizzare le navi nei periodi di minor traffico, la “Linea C” iniziò ad impiegare le navi in servizio di crociera, nel Mediterraneo e Sud America. Il primo passo verso il mercato crocieristico avvenne con la trasformazione della motonave “Franca C”, completamente riallestita nei primi mesi del 1959: la sua capacità venne ridotta a 552 posti per passeggeri di classe unica sistemati in cabine con bagno privato e aria condizionata. Dopo l’esordio nel Mediterraneo, nell’inverno del 1959 la Franca C iniziò un ciclo di crociere nei Caraibi con partenza da Fort Lauderdale. Il resto è storia lontana eppure recente.

Negli anni '70 e ‘80 si affermò l'idea della nave come luogo di vacanza e sparì la divisione in classi, le cabine si uniformarono e si moltiplicarono i luoghi di divertimento. Arriviamo così alla nascita di Costa Crociere nel 1986. Il 1997 segna un altro grande cambiamento con il passaggio di proprietà a Carnival Corporation. Nella seconda metà degli anni 90 Costa è stata la prima a proporre crociere nel Mediterraneo d’inverno. Altre innovazioni hanno riguardato le navi, le prime in Europa a essere dotate di cabine con balcone privato. Sino ai giorni nostri, con l’entrata in servizio delle prime navi alimentate a Gnl, Costa Smeralda e Costa Toscana, e l’introduzione di esperienze emozionanti per gli ospiti.