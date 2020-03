COMMENTA E CONDIVIDI











Il coronavirus sta modificando anche le abitudini e i comportamenti d'acquisto degli italiani, sia nelle zone più colpite che, più in generale, su tutto il territorio nazionale. Per questo Segugio.it, leader della comparazione nel comparto in Italia, ha condotto un'analisi relativa alla settimana da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo confrontando i preventivi di assicurazione auto e moto effettuati sul portale con quelli della stessa settimana del 2019. Ne è emerso che a livello nazionale, si registra una crescita a doppia cifra dei preventivi online: in particolare quella che fino a ieri è stata la “zona rossa” mostrava una crescita del 25,1%, addirittura superiore alla stessa media nazionale.

"L'incremento dei volumi di preventivi - commenta Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it - che registriamo sul sito è un diretto riflesso dei vincoli alla socialità che il contenimento del coronavirus impone. La possibilità di confrontare e acquistare online

la polizza di assicurazione, che è di fatto un prodotto dematerializzato, rassicura i consumatori e li spinge ad utilizzare maggiormente internet al posto dei canali fisici, trend che è ancora più evidente nelle aree più colpite dal virus".