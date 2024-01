COMMENTA E CONDIVIDI













Jet con le ali. Vere o immaginate. Terminal di aviazione generale, aeroporto di Bologna, hangar dei voli privati. Scenografia d'eccezione, quella scelta da Audi per presentare la rinnovata Q8. Interventi di bisturi leggero sul “volto” (nella griglia centrale arriva il single frame ottagonale, prese d’aria frontali ancora più ampie e terminali di scarico ridisegnati) e più drastici sotto il cofano, con due propulsori a gasolio e un motore a benzina, tutti V6, 3.0 l di cilindrata e con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. Una chicca rigorosamente “made in Quattro Anelli” i proiettori anteriori Audi Matrix HD con spot laser capaci di raddoppiare il raggio d’azione degli abbaglianti, nel rispetto della sicurezza di chi guida e di chi si incontra, e quella dei gruppi ottici posteriori con tecnologia Oled, per una firma luminosa che regala molteplici sfumature. Nei display (uno superiore da 10,1 pollici, uno inferiore da 8,6 pollici) si gestiscono tutti i comandi e c’è pure la possibilità di accedere all’Audi App Store e utilizzare le più comuni applicazioni che abbiamo sui nostri telefoni cellulari.

Quanto alla guida ecco che, con il controllo della dinamica di marcia “Audi drive select”, le sospensioni pneumatiche adattive consentono di variare fino a 9 centimetri l’altezza da terra, mentre con lo sterzo integrale (quello progressivo è di serie) le ruote posteriori, alle basse velocità, agiscono in direzione opposta alle anteriori con l’effetto di avere un raggio di svolta di appena un metro. Quando si dice agilità, nonostante la stazza ( è lunga 4.92 metri).

E siamo alle motorizzazioni. La 45 con il 3.0 Tdi eroga 231 cavalli, passa da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e tocca una velocità massima di 226 km/h. La 50 Tdi, che abbiamo provato lungo le strade tortuose e i saliscendi dell’Appennino emiliano, vanta una potenza di 286 Cv, copre lo 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e raggiunge i 241 km/h. La 3.0 benzina 55 Tfsi arriva a 340 Cv. Al vertice troviamo la SQ8 Tfsi con motore V8 4.0 turbo benzina da 507 Cv. Per tutte cambio automatico CVT e, di serie, la trazione integrale permanente “Quattro”. Nel corso del 2024 debutterà anche la variante plug-in hybrid. Il listino parte da 91.000 euro (per la Q8 45 TDI) e raggiunge i 120.000.

L'ammiraglia Q8 è la punta di diamante di un marchio che cresce grazie alla riconoscibilità "premium" della sua proposta, basata su valori automobilistici quali design, prestazioni, comfort, sicurezza e digitalizzazione. Inoltre la personalizzazione delle formule finanziarie e la profonda connessione con il mercato hanno consentiro ad Audi di chiudere il 2023 in Italia con 66.936 vetture immatricolate, confermando per il quindicesimo anno consecutivo la leadership nella mobilità premium e raggiungendo la market share record del 4,27%.