C'è una Roma nascosta, misteriosa e affascinante, ma spesso ci si passa davanti senza cogliere il mistero di una facciata intarsiata con un misto di arte antica e medievale. Strade contorte, saliscendi improvvisi. Sotto gli occhi di tutti ma invisibile a molti. Particolari, frammenti da cogliere al volo e con Smart elettrica, nelle vie segrete e inaccessibili ad altri veicoli, è stato possibile cogliere il fascino di una Roma nascosta e sotterranea, scoprire le colonne enormi e nascoste del tempio di Adriano sovrapposte a una costruzione del 4° secondo dopo Cristo inglobata in un palazzo medievale. Strato su strato, come una torta gigante fatta di pan di Spagna coperta di cioccolato con altro pan di Spagna con la crema fino a giungere ai giorni nostri.

Paradossale che per questa scoperta sia servita forse l'auto del domani, quella Smart che a Roma è diventata la protagonista della mobilità urbana ieri e di quella di oggi con la sua motorizzazione elettrica silenziosa e non inquinante, capace di arrampicarsi al Celio e ridiscendere verso il Circo Massimo sfiorando l'immensità del Colosseo. In un ambito di silenzioso rispetto per la storia che fu. Oppure scoprire che sotto la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo esiste una delle più grandi cave di tufo dell'epoca antica, utilizzata come enorme discarica di materiali inerti nel corso dei secoli e della ricostruzione di Roma in varie epoche. Luoghi in cui Smart ha accesso libero per il suo muoversi rispettosa e silenziosa.

Una Smart che si presenta ancora più ricca e ancora più "auto" in 4 allestimenti completi e, si passi il termine, fashion. Si parte dalla pure: che offre di serie l’Active Brake Assist, il Cool & Sound, la Radio digitale, orologio e contagiri, box portaoggetti con serratura, il sistema acustico per la sicurezza dei pedoni, il pacchetto cavi, cerchi in lega da 15’’ dal nuovo design e il pacchetto comfort che offre l’opportunità di regolare in altezza sedile e volante. C'è poi la passion: che offre 2 varianti di interni (black/black o black/blue), il volante sportivo multifunzione in pelle , i cerchi in lega bicolore 15’’ e il modulo ready to package, la ‘black box’ per la nuova generazione di servizi ‘ready to’. Inoltre, a rendere ancora più esclusiva questa line, è disponibile di serie l’Advanced Package con smart Media system e Android Auto e il comodo bracciolo centrale. La pulse: con pedaliera sportiva in acciaio e i cerchi in lega bicolore da 16”, ma soprattutto il Premium Package con tetto panorama, frangivento, telecamera posteriore e rete porta oggetti. Infine la prime: ha di serie gli interni in pelle, i sedili riscaldabili, i cerchi in lega da 16” a 8 razze. L’Exclusive Package di serie la rende ancora più ricca con l’introduzione di fari full LED, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore anti abbagliante automatico.

Prezzi a partire da 25.210 euro, per arrivare a 28.577 con la smart EQ fortwo cabrio. La citycar di Casa Mercedes vanta da sempre il tasso di fedeltà tra i più alti nel mercato automobilistico, con ben l’80% di loyalty. Per questo, fino al 31 luglio 2022, Smart ha scelto di premiare i sui clienti più fedeli con 3.000 euro aggiuntivi sul valore della propria Smart data in permuta sull’acquisto di una nuova Fortwo. Questo sconto si aggiunge all'eco bonus statale.