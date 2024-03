Claudia Fiaschi, scomparsa a 59 ani - Ansa

Dopo una breve malattia è morta a Firenze, dove era nata nel 1965, Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente nazionale di Confcooperative. Dal 2022 era alla guida del Consorzio Co&So, del cui cda ha sempre fatto parte. La notizia è stata annunciata da Confcooperative Toscana.

Claudia Fiaschi, cooperatrice sociale fin da giovanissima, nel 1987 ha fondato la Cooperativa Sociale L'Abbaino e non si è mai risparmiata nell'impegno nella cooperazione sociale, con particolare attenzione al mondo dell'infanzia e dell'educazione.

È stata vicepresidente e amministratore delegato e poi presidente del Consorzio Nazionale Cgm, la più grande rete di cooperative sociali italiana. È stata membro del Cda di Etica sgr del Gruppo Banca Popolare Etica, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, vicepresidente del Consorzio Pan (Progetto Asili Nido) e membro di molti osservatori e comitati scientifici.

Nel 2022 aveva raccontato questa realtà, che considerava estremamente importante per il Paese, nel libro "Terzo - Le energie delle rivoluzioni civili", analizzandola dal punto di vista storico e attuale, e dando voce alle necessità più urgenti per un suo sviluppo sostenibile.

Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, a nome dei dirigenti e dei collaboratori della confederazione, l'ha ricordata così: «Ricorderemo sempre Claudia per le sue capacità innovatrici, per la brillantezza del pensiero, per il suo modo di guardare in avanti con lungimiranza e intelligenza. Lascia un grande vuoto. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia alla quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà nel tentativo di alleviarne il dolore»

«La vita di Claudia - ricorda Confcooperative Toscana in una nota in cui ha espresso il proprio cordoglio - è stata caratterizzata dall'impegno costante e quotidiano nel Terzo Settore, nel mondo del volontariato e dell'impresa sociale che, con la passione e la professionalità che tutti le hanno sempre riconosciuto, aveva contribuito a costruire».



«Una grande passione ha sempre mosso la vita di Claudia. Fino dagli inizi, da giovane educatrice fino ad oggi all'interno di Co&So, passione, curiosità e intelligenza l'hanno animata in un' incessante ricerca del bene comune. Vedere il bisogno, prendersi cura delle vulnerabilità dei singoli e delle Comunità, ha significato per lei attivarsi per trovare risorse e soluzioni sempre nuove e creative. La cooperazione è stata per lei il mezzo principe per dare le risposte: uno strumento in grado di esprimere le potenzialità delle relazioni, della forza dell'Insieme che è sempre più incisiva della somma dei singoli» ha commentato il Consorzio Co&So, che guidava da due anni e di cui ha sempre fatto parte.

«Claudia Fiaschi ha segnato la storia di Gruppo Cooperativo Cgm. Come presidente del Gruppo Claudia ha saputo marcare la crescita e l'innovazione del sistema cooperativo e imprenditoriale sociale italiano. Lo ha fatto con la passione che tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere sin dal primo incontro con lei. La stessa capacità e passione che ha portato nell'esperienza alla guida del Forum Nazionale del Terzo Settore in un momento non facile» ha detto Giusi Biaggi, presidente del Gruppo Cooperativo Cgm.