Un passaggio di proprietà tra due fondi di private equity inglesi per l’italianissima “La Piadineria”, catena di fast food nata nel 1994 nel bresciano che oggi ha 400 punti vendita. Cvc capital partners ha raggiunto un accordo vincolante per acquisirla interamente dai fondi Permira. Il valore dell'operazione è di oltre 600 milioni.

I fondi Permira hanno acquisito La Piadineria all'inizio del 2018 e hanno supportato il percorso di crescita e di trasformazione della società, triplicando negli ultimi 6 anni sia fatturato che margine operativo lordo: il gruppo ha 2.500 collaboratori, in crescita esponenziale rispetto ai 1.000 di inizio 2018, e oltre 70mila clienti al giorno.

"Siamo entusiasti di supportare un'azienda solida come La Piadineria, che ha posto la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente al centro della sua offerta al consumatore, diventando leader del settore grazie ad eccellenza operativa e un formato unico e distintivo", commenta Alessandro Baccarin, director di Cvc. "Non vediamo l'ora di lavorare con Andrea Valota e il management team per guidare il prossimo capitolo di successo de La Piadineria", conclude Baccarin.

Andrea Valota, Ceo del gruppo La Piadineria aggiunge di essere "molto orgoglioso del lavoro svolto insieme a Permira che ringrazio per il supporto e l'aiuto degli ultimi anni. Siamo entusiasti dell'operazione con Cvc e siamo convinti che nei prossimi anni la società sarà in grado di sfruttare al meglio le opportunità di crescita che il mercato ci offre. La nostra ambizione è quella di consolidare il posizionamento di leadership in Italia e di accelerare la nostra espansione all'estero".

Il perfezionamento dell'operazione, soggetto alle consuete autorizzazioni regolamentari, è previsto nella prima metà del 2024.

Cvc Capital Partners è un private equity inglese che investe in diversi settori fra i quali in particolare beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, farmaceutica. Gestisce oltre 52 miliardi di dollari di attività tra Europa e Asia. In ambito retail, possiede un colosso come Authentic Brands Group (40 marchi tra cui Juicy Couture, Reebok, Quiksilver), le profumerie Douglas, il tè Lipton e il polo di convenience store polacchi Zabka. Da più di dieci anni è attivo nel nostro Paese. Di recente è stato tirato in ballo anche nel dossier Tim. L’ultima operazione condotta è l’acquisto del 50% di Gridspertise da Enel.Tra le altre operazioni fatte in passato l’acquisizione di Cerved, il più grande database di informazioni economiche e finanziarie sulle imprese italiane e di Sisal, uno dei principali operatori del gioco, entrambe concluse con la vendita nel giro di pochi anni. Nel 2017 ha acquisito azienda di Vicenza specializzata in pelli per l’industria automobilistica con la famiglia, nel 2018 a capo di un consorzio, ha comprato per 3 miliardi l’azienda farmaceutica italiana Recordati.

Permira, private equity che a sua volta aveva comprato La Piadineria nel 2018 da Dea Capital, era da mesi in cerca di un compratore per mettere a segno la exit dall’investimento. Nata a Londra negli anni ’80 in Italia possiede la quota di maggioranza di Golden Goose (che a breve dovrebbe arrivare in Borsa), di Kedrion e recentemente del Gruppo Florence, piattaforma del lusso italiano.