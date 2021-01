L'App Io necessaria per iscriversi e ottenere il cashback di Stato - Ansa

Finito il 31 dicembre il Cashback di Natale "sperimentale", è già inziato il nuovo Cashback di Stato che andrà avanti per tutto il 2021.Intanto, i rimborsi del 10% fino a un massimo di 150 euro legati agli acquisti effettuati dall'8 dicembre ai 31 dicembre con carte o strumenti di pagamento digitali, secondo quanto comunicato sull'App Io dovrebbero essere calcolati definitviamente entro il 10 gennaio e accreditati sui conti corrente entro la fine del mese successivo.

Da oggi, però, è già è partito il cashback "standard" che, in base a un meccanismo simile al Cashback di Natale, è basato su un programma semestrale. Anche con il nuovo Cashback possibile ottenere il rimborso del 10% sull'importo degli acquisti fatti nei supermercati, negozi ma anche da artigiani e professionisti (idraulico, elettricista, meccanico, parrucchiere, estetista, architetto, avvocato, dentista...). Non vale - come del resto è avvenuto anche per quello natalizio - per gli acquisti online. Sarà possibile avere il rimborso fino a 300 euro l'anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti. Con un rimborso massimo, per ogni singola transazione, di 15 euro.C'è poi il super cashback dedicato ai primo 100.000 consumatori che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni. Questo prevede un rimborso da 1.500 euro a semestre, fino a 3.000 euro l'anno. Il super cashback sarà attivo fino al 30 giugno 2022.

Gli ultimi dati diffusi da Palazzo Chigi sul Cashback di Natale sono relativi al 30 dicembre e indicano una partecipazione di oltre 5,7 milioni di cittadini iscritti, tanto dalla app IO quanto altri canali, (valore assoluto 5.790.459). Sono oltre 9,6 milioni - informano sempre fonti di Palazzo Chigi - gli strumenti di pagamento attivati (valore assoluto 9.686.032) e oltre 49,6 milioni le transazioni elaborate, già acquisite dal sistema e visualizzabili dai partecipanti (valore assoluto 49.619.351). Il Cashback effettivo da erogare ai cittadini che già hanno acquisito il diritto all'Extra Cashback di Natale - rilevano le stesse fonti - è pari a oltre 157 milioni di euro (valore assoluto 157.034.866 euro). Il Cashback potenziale maturato ad oggi dai partecipanti è di oltre 198,4 milioni di euro (valore assoluto 198.448.437 euro).