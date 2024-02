© www.CarmineArrichiello.com

COMMENTA E CONDIVIDI













La “valigia delle emozioni” si è riaperta a Sauze d’Oulx, dove ogni anno BMW Italia abbraccia e porta sulla neve, gratuitamente, giovani e non solo, accomunati da disabilità ma desiderosi di mettersi in discussione per toccare traguardi impensati e andare oltre limiti impensati. SciAbile è un progetto vivo da oltre un ventennio, un progetto di impegno sociale con profonde escursioni umane, nato nel 2003, figlio di una delle iniziative più significative e longeve del programma di corporate citizenship SpecialMente, che da oltre due decenni l’azienda sostiene con passione e impegno. Un progetto di inclusione e solidarietà, tra amore per lo sport e responsabilità ambientale, realizzato con la collaborazione della Scuola di Sci Sauze Project ma fortemente voluto da BMW Italia, perché è commercialmente produttivo realizzare grandi auto, sportive, speciali, di lusso come il brand tedesco sa fare, ma è altrettanto importante e qualificante creare i presupposti per un mondo migliore in cui anche le auto offrano mobilità responsabile e appoggio sociale. Spiega Roberto Olivi, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali del brand bavarese: "Le aziende moderne devono restituire valore alla società ed essere capaci di offrire risposte alla principali tematiche contemporanee Col progetto di responsabilità sociale d’impresa SpecialMente, e in particolare con SciAbile, offriamo da oltre vent’anni un esempio concreto su come si possa affrontare il tema della disabilità e dell’inclusione partendo dai grandi insegnamenti del nostro brand ambassador Alex Zanardi, uno dei promotori della scuola di sci di Sauze d’Oulx sin dall’inizio”.

Ritrovarsi annualmente a Sauze d’Oulx, è come il primo giorno di scuola, tra allievi di varia età e provenienza, Maestri altamente professionali e mai privi di dolcezza umana: è una immersione nelle emozioni più profonde, nei valori umani in cui è bello credere perché aprono la visione del mondo migliore. Al richiamo di questa scuola speciale non mancano amici e sostenitori capaci di portare iniziative e stimoli di riflessione: come la “degustazione al buio” proposta dallo chef stellato Gianfranco Pascucci con l’appoggio di Salvatore Vaccaro (uomo di comunicazione coinvolto anche per la disabilità visiva) e del pastry-chef Fabrizio Fiorani che hanno proposto “l’altro modo di vedere”, un assaggio di specialità rinunciando alla vista per utilizzare gli altri sensi “superando l’iniziale confusione per orientarsi nei movimenti, capire e apprezzare il piatto proposto. Una serata con ospiti speciali, come la torinese Carlotta Cocca Visconti, atleta della Boccia paralimpica, grande esempio di volontà e passione sportiva, O come Emiliano Malagoli, pilota di moto e fondatore di Diversamente Disabili, capace di spiegare il significato della“valigia delle emozioni” da portare a casa: "Ospita la consapevolezza - spiega -, la gioia di questi ragazzi che vedono crescere la fiducia in loro stessi, i sorrisi. Sono grandi esempi, non eroi perché l’eroe è un simbolo distante e molto diverso, qui invece c’è avvicinamento, inclusione, non si allontana nessuno anzi ci si avvicina più che mai…".

SciAbile è “il luogo” dove le persone fanno la differenza, un ambiente inclusivo per sviluppare abilità sciistiche, superare barriere e vivere libertà ed emozioni che la montagna e lo sport sanno offrire. Parlano i dati: oltre 16 mila ore di lezioni di sci gratuite, più di 1700 allievi, mezzi adeguati e gratuiti messi a disposizione da enti per logistica e trasporti, attrezzature specifiche e materiali, ma anche i Maestri di sci, oltre 30 quelli attuali perché la Scuola è passata da alcune decine di “allievi” a oltre 200 unità a stagione, coprendo numerose tipologie di disabilità, fisica e motoria, sensoriale, intellettivo-relazionale. Tutto con raffinatezza, delicatezza, inclusività firmate BMW Italia.