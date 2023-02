Ansa

La Banca centrale europea ha aumentato i tassi di interesse di altri 50 punti percentuali e ha promesso un nuovo aumento da 50 punti a marzo. Dopodiché si occuperà di «valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria». Il tasso di riferimento su cui le banche fanno prestiti a imprese e famiglie sale così al 3% (e raggiungerà il 3,5% fra un mese), quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 3,25%, quello sui depositi che le banche private affidano alla Bce al 2,50%.

«Mantenere i tassi di interesse su livelli restrittivi farà diminuire nel corso del tempo l’inflazione frenando la domanda e metterà inoltre al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative di inflazione – ha spiegato il Consiglio direttivo nel comunicato stampa finale–. In ogni caso, anche in futuro le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione».

Nell’ambito della stretta monetaria, proseguirà anche la riduzione del bilancio della Bce, con il mancato riacquisto dei titoli di Stato e obbligazioni private che vanno in scadenza, al ritmo di 15 miliardi di euro al mese da inizio marzo fino alla fine di giugno, dopodiché si vedrà come procedere.

L’obiettivo è ovviamente la stabilità dei prezzi: Lagarde ha ricordato che nonostante il calo dell’indice di inflazione, sceso a gennaio all’8,5% nella zona euro, l’inflazione “core”, quella al netto di energia e alimentari, resta molto elevata, al 5,2%.