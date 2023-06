Il gruppo dei ragazzi premiati da BCC Rpma

La BCC di Roma è impegnata a promuovere il merito scolatisco premiando ogni anno i giovani, soci e figli di soci, che si sono distinti negli studi. Quest'anno sono stati 172 i ragazzi che nel 2022 si sono diplomati o laureati con eccellenti risultati e nei tempi previsti che sono stati premiati. Sono ormai 24 anni che la Banca eroga questo importante riconoscimento: sono stati premiati più di 2.500 ragazze e ragazzi, per un totale di 900mila euro erogati.

Il premio in denaro è stato consegnato alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato alla cerimonia, tenutasi, come da tradizione, presso la sede della Banca a Viale dell’Oceano Indiano a Roma. Durante la serata i giovani intervenuti hanno anche potuto ascoltare l’intervento di Luigi De Seneen, esperto di formazione, che ha spiegato loro come valorizzare al meglio le proprie professionalità e il proprio curriculum sui social, in particolare su LinkedIn.La serata si è conclusa con un momento conviviale e con la tradizionale foto di gruppo scattata di fronte alle stele di Arnaldo Pomodoro posta all’ingresso della banca, nella quale campeggia la scritta “Ut unum sint”. “Ci sarà bisogno della vostra preparazione”, ha detto il presidente di BCC Roma Maurizio Longhi, ricordando ai 172 giovani che “l’istruzione e la conoscenza sono le risorse fondamentali per affrontare al meglio un periodo che presenta ancora qualche incertezza”.Longhi ha anche sottolineato come BCC Roma, tenendo fede alla sua missione solidaristica e cooperativistica, “ritiene di fondamentale importanza investire sul capitale culturale del Paese, per costruire preziosi presupposti affinché ragazzi e ragazze che si vogliono impegnare possano farlo senza dover andare all’estero”.



Presenti alla cerimonia anche il Presidente Onorario Francesco Liberati, il Direttore Generale Gilberto Cesandri e il Vicedirettore Generale Vicario Francesco Petitto.La Banca di Credito Cooperativo di Roma è la prima banca di Credito Cooperativo in Italia.



Fondata nel 1954 con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano, opera nel Lazio, nell’Abruzzo interno, in Veneto e in Molise con 183 agenzie. I soci sono oltre 44mila. BCC Roma fa parte del Gruppo BCC Iccrea, il più grande gruppo bancario cooperativo italiano e il quarto gruppo bancario per totale attivo del Paese.