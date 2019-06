Nuovo allarme della Banca d'Italia sul debito pubblico. (Foto Ansa)

Ad aprile il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 14,8 miliardi rispetto al mese precedente, toccando il livello record di 2.373,3 miliardi. L'incremento documentato da Bankitalia riflette, oltre al fabbisogno del mese (2,8 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (11,6 miliardi, a 58,5); gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno nel complesso aumentato il debito di ulteriori 0,4 miliardi. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 13,9 miliardi, quello delle Amministrazioni locali di 0,9 miliardi. Il debito degli Enti di previdenza è rimasto pressochè invariato. Ad aprile le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 30,4 miliardi, in aumento dell'1,3 per cento (0,4 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2018. Nei primi quattro mesi del 2019 le entrate tributarie sono state pari a 122,5 miliardi, in aumento dello 0,7 per cento (0,9 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Quella iniziata oggi è una settimana cruciale per il negoziato sui conti tra Italia. Il premier Giuseppe Conte lima la lettera da inviare all'Ue entro il 20 giugno, cercando di coniugare fermezza e dialogo mentre la Lega mantiene la linea dura. Secondo le associazioni di consumatori è come se ogni famiglia avesse 93 mila euro di debito. Se si considera invece la popolazione residente, è come se ogni italiano avesse un debito di 39 mila.