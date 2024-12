COMMENTA E CONDIVIDI













L’utilizzo dello strumento del crowdfunding per favorire la transizione energetica del Non profit. Partono campagne di raccolta fondi per finanziare ristrutturazioni ed efficientamento energetico degli edifici di enti e organizzazioni del Terzo Settore. L’iniziativa è promossa da Banca Etica ed Etica Sgr (società di gestione del risparmio che propone esclusivamente fondi comuni di investimento etici e responsabili) attraverso i progetti selezionati nell’ambito del Bando Impatto+ 2024.

Il Bando, intitolato “Energia etica per comunità e territori”, si rivolge a enti del Terzo Settore, associazioni sportive dilettantistiche affiliate al Coni, società sportive dilettantistiche, imprese sociali, cooperative sociali e aziende agricole in possesso di certificazione produzione biologica, che intendono finanziare tramite il crowdfunding interventi di ristrutturazione, rigenerazione o nuove installazioni per migliorare l’efficienza energetica di edifici e beni strumentali utilizzati per le attività principali.

Se le campagne di raccolta dei progetti selezionati - attive fino al 5 febbraio 2025, salvo proroga - riusciranno a raggiungere il 75% del budget grazie alle donazioni, Etica Sgr completerà la raccolta finanziaria con il suo contributo del 25% a fondo perduto, grazie al Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding. In aggiunta, il Bando prevede un premio straordinario del 5%, destinato ai progetti che avranno già coperto interamente il proprio budget senza necessità di contributi. Le iniziative selezionate si sviluppano in modo capillare su tutto il territorio italiano, distinguendosi non solo per l’originalità ma anche per le modalità tramite le quali favoriscono l’inclusione sociale.

Ecco i progetti selezionati che si possono sostenere su Produzioni dal Basso:

“L'Energia di Casa di Leo: Accendi la Speranza per le Famiglie” è il progetto promosso da EOS La Stella Del Mattino APS di Bergamo, per installare un sistema di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo che consentirà a Casa di Leo (una struttura di housing pediatrico temporaneo condiviso) di produrre e gestire autonomamente una parte significativa dell'energia necessaria per le attività quotidiane.

"La Bottega si illumina di + | Diamo energia pulita all’Emporio Solidale di ReciprocaMensa" dell’Associazione Reciprocamensa ODV di Chieri (Torino) mira a installare pannelli fotovoltaici e una batteria di accumulo all'Emporio "La Bottega", un supermercato solidale che oggi supporta più di 280 famiglie in condizione di fragilità a Chieri, per ridurre i costi energetici e reinvestire le risorse nell'acquisto di beni di prima necessità per le famiglie supportate dall'associazione.

“Fotovoltiamo il futuro (Cascina Selvetto)” è l’iniziativa lanciata da Solidarietà Cooperativa Sociale, che da oltre 30 anni sostiene l'inclusione sociale e l'occupazione di persone vulnerabili nel lecchese, e che avvia un nuovo passo verso la sostenibilità con l'installazione di un impianto fotovoltaico, riducendo le emissioni di CO2 del 70% e migliorando l’efficienza energetica.

“Pardesa tutto l'anno - Trasformiamo un vecchio fienile in una sala di meditazione!” è il progetto di La Natura della Mente APS, che accoglie centinaia di persone ogni anno per ritiri di meditazione, corsi di permacultura e giornate di pratica nella natura. Con questa campagna ha l’obiettivo di offrire un riparo alla comunità, uno spazio al chiuso e protetto dagli elementi, per continuare la loro missione.

On the Road Società Cooperativa Sociale - che opera dal 1994 per tutelare i diritti umani, sociali e civili di persone in condizioni di vulnerabilità nelle regioni di Marche, Abruzzo e Molise - propone il progetto “Energia solidale: Energia Pulita al Servizio della Comunità”, per efficientare energeticamente con dei pannelli fotovoltaici gli sportelli e le aule formative e di colloqui per pesare meno sulle finanze della Cooperativa e avere maggiore spazio di manovra a livello economico per reinvestire in più attività in sostegno delle persone vulnerabili, migliorando sempre di più le prestazioni, l'impegno e l'impatto sociale.

Con il progetto "Un Futuro Sostenibile per la Pulce", l'associazione "La Pulce nel cuore APS" intende installare pannelli fotovoltaici che consentano un notevole risparmio economico e riducano l’impronta di CO2 della casa "Villa Maria Regia" di Loiano, in provincia di Bologna, per avviare la struttura alla trasformazione da casa utilizzata quasi esclusivamente per i campi scuola estivi dell' ACR delle parrocchie del Basso Ferrarese a casa per vacanze o corsi di formazione per gruppi, associazioni, famiglie, aperta tutto l'anno.

“Noi tutti, un'ALTRA ENERGIA!” è il progetto promosso dalla Rete Italiana per l’Economia Solidale ETS, per sostituire la vecchia caldaia a GPL con una moderna caldaia a condensazione e una pompa di calore, per migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale.

Casale Podere Rosa APS di Roma propone la campagna dal titolo “La biblioteca sociale leggera, anzi leggerissima”, per rendere la biblioteca autonoma energeticamente, utilizzando solo energie rinnovabili, installando un sistema di climatizzazione a basso impatto per garantire un comfort eco-sostenibile e sensibilizzare la comunità sui cambiamenti climatici.

“Azienda Agricola Fiorenzo: coltiviamo una passione, raccogliamo sostenibilità” è il progetto promosso dall’Azienda Agricola Fiorenzo di Prato, per completare la ristrutturazione del casolare e raggiungere l'obiettivo di un impatto ambientale zero, installando un termocamino a legna, un impianto fotovoltaico e nuovi infissi, rendendo la casa e l'azienda più sostenibili.

“Un passo verso l’autonomia energetica” è il progetto dell’Azienda BioAgriTuristica La Felicia di Rocca Sam Casciano (Forlì-Cesena), con l’obiettivo di sostituire la vecchia caldaia a GPL con una nuova a condensazione.

L’obiettivo di raccolta va da un minimo di 7mila euro per la sostituzione della caldaia in quest’ultima realtà fino a un massimo di 50mila euro che è stato fissato per circa la metà dei progetti selezionati.