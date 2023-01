Anche la felicità dei lavoratori conta nelle classifiche - Archivio

Sono diversi i criteri per misurare l'eccellenza delle imprese. Benessere, rispetto, equità e credibilità: sono queste le qualità che rendono un’azienda il luogo di lavoro ideale per ogni collaboratore. Per non parlare delle assunzioni. Sono nate perfino delle classifiche a livello italiano, europeo e mondiale. Top Employers Institute, l’ente certificatore delle eccellenze aziendali in ambito Hr, attivo da 32 anni, nel 2023 ha certificato 2.053 aziende in 121 Paesi in tutto il mondo. E di recente 141 aziende italiane hanno conquistato la Certificazione Top Employers Italia 2023. Tra di loro, 46 hanno ottenuto anche la Certificazione Top Employers Europe 2023, riconosciuta alle aziende che raggiungono la Certificazione Top Employers in almeno cinque Paesi europei e 13 sono state certificate Top Employers Global 2023, un terzo livello di Certificazione riservata alle aziende certificate in almeno 20-25 Paesi di più Continenti. Invece Great Place to Work, che si occupa dello studio e nell’analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell’employer branding, ha stilato a novembre la classifica delle 20 migliori aziende in cui lavorare secondo la generazione dei millennials. La classifica si basa sulle opinioni di oltre 94mila collaboratori appartenenti a 210 aziende, di cui 16.453 nati tra il 1981 e il 1997. Il giudizio della popolazione aziendale millennials raccolto tramite un questionario ha costituito i 2/3 del punteggio totale per la definizione della classifica, il restante 1/3 del punteggio è ottenuto dalla differenza fra la percezione dei millennials e quella del resto della popolazione aziendale e dalla percentuale di millennials sul totale dei rispondenti al sondaggio. Lo scorso settembre era stata pubblicata Best Workplaces in Europe 2022, le 150 migliori aziende europee per cui i dipendenti sono più felici di lavorare, scelte da 800mila collaboratori in rappresentanza di 1,4 milioni di persone impiegate in oltre 3mila imprese attive in 21 Paesi europei. Tante delle imprese inserite nelle diverse graduatorie eccellono anche per la continua ricerca di personale. Come Alstom, che nel corso del 2023 assumerà circa 400 talenti in Italia. Tra questi principalmente profili junior e senior provenienti dalle facoltà di Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria dell'automazione e dei sistemi, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria meccanica e aerospaziale, Ingegneria elettrica, Ingegneria gestionale, Matematica, Fisica, Istituti tecnici superiori elettronici e meccanici della mobilità. Oppure Bip, che intende assumere almeno 1.300 persone. Le sedi in cui la multinazionale di consulenza inserirà i nuovi professionisti sono: Bologna, Milano, Mogliano Veneto (Treviso), Padova, Palermo e Roma. Ecco il link per presentare una candidatura: https://fa-etjb-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/tc-join. Qui le attuali posizioni aperte: https://www.bip-group.com/it/careers/. Anche Chep assume continuamente sulla base delle effettive esigenze che di mese in mese possono cambiare. In questo momento le posizioni aperte per l’Italia sono Hr manager e Key account manager. Gli interessati possono far riferimento a questo link: https://www.chep.com/careers/vacancies/search-keyword. Per quanto riguarda Würth Italia, sono richiesti diversi profili specializzati in economia aziendale/logistica o ingegneria industriale, informatica o materie tecniche, così come web analyst e It system analyst, e-commerce, digital marketing. Ci sono poi diverse posizione già aperte nel settore commerciale in tutta Italia. Non sono richiesti profili specifici in questo campo ma naturalmente la provenienza dal settore Ferramenta/Utensileria o dal mondo della vendita Retail così come una formazione specifica in ambito tecnico vengono considerate un plus. Nuove opportunità si apriranno nel corso dell’anno, ma è nel frattempo possibile consultare le posizioni già aperte al seguente link: https://www.wuerth.it/lavoraconnoi/posizioni-aperte/. Bat Italia ha avviato già dallo scorso anno un piano di assunzioni del personale per il nuovo Innovation Hub di Trieste. Con un investimento pari a 500 milioni di euro in cinque anni, darà vita a 2.700 i posti di lavoro, di cui circa 600 diretti e 2.100 indiretti. Le persone interessate alla selezione potranno candidarsi sul sito gigroup.it/bat, dove potranno trovare anche informazioni dettagliate relative alle posizioni ricercate e al periodo di inserimento. Diverse le posizioni aperte in Groupama. Gli interessati possono far riferimento a questo link: https://eocd.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/. Sono diverse le figure professionali ricercate da Carrefour Italia su tutto il territorio nazionale per i propri punti vendita. In particolare, al momento sono richieste figure specializzate soprattutto a Milano e a Roma. Tra questi, si cercano specialisti sui reparti freschi a Milano e provincia, oltre che a Roma, e capi reparto per reparti freschi a Milano e provincia. Inoltre, sempre nei punti vendita di Milano e Roma, sono aperte diverse opportunità di stage sui reparti freschi: gastronomia, macelleria, pescheria. Per maggiori informazioni: www.carrefour.it; Linkedin Twitter.