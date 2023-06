COMMENTA E CONDIVIDI













Autotorino, top dealer automotive presente in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario di Mercedes-Benz Roma dalla società Mercedes-Benz Italia. La sottoscrizione è avvenuta al termine di una selezione condotta dal Gruppo Mercedes-Benz tra gli operatori già presenti nel mercato automobilistico europeo. L'operazione riguarda la cessione delle 6 sedi romane del marchio, che continueranno a contare sull’opera dei 380 collaboratori attualmente in staff. Come previsto dalla normativa vigente, il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato alla valutazione dell’autorità Antitrust. In caso di esito positivo, l'operazione sarà perfezionata entro gennaio 2024.

Autotorino S.p.A., già concessionario Mercedes-Benz in molte città del Nord Italia, da Torino fino a Trieste, nonché di diversi altri brand, è oggi il primo gruppo retail automotive italiano. Questo accordo si inserisce nella strategia di consolidamento e sviluppo che, a fine 2024, prevede di consuntivare un fatturato di 2,2 miliardi di euro (+31,7% sul 2022), raggiungendo i 2.500 collaboratori (+20% sul 2022) e superando le 70 sedi territoriali operative, integrate da una presenza digitale.

“Siamo molto soddisfatti di aver compiuto questo primo passo propedeutico all’acquisizione di Mercedes-Benz Roma – commentano Plinio Vanini, presidente di Autotorino e Stefano Martinalli, consigliere delegato – che ci consentirà di approdare nella città che registra i maggiori volumi di auto vendute in Italia, consolidando così la partnership con Mercedes-Benz. Inoltre, in coerenza con il piano industriale 2023 – 2027, acceleriamo la presenza di Autotorino nelle grandi città: prima Milano e Torino, oggi Roma. Cresciamo per rispondere meglio al mercato, innovando la nostra proposta per essere attrattivi verso i clienti. Tutto questo è possibile grazie al forte impegno dei nostri azionisti e alla fantastica professionalità di tutti i nostri collaboratori.”