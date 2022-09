COMMENTA E CONDIVIDI













L'automobile torna protagonista a Torino grazie a Autolook Week, la mostra all'aperto che da domani all’11 settembre accompagnerà i visitatori nelle emozioni del Motorsport, tra quei modelli di auto e moto che ne hanno scritto la storia e che sono entrati di diritto nei ricordi e nell’immaginario degli appassionati. Sarà piazza San Carlo il cuore della manifestazione, il museo a cielo aperto dove saranno esposti oltre 50 modelli iconici di tutti i tempi, opere d’arte contemporanea di una rassegna gratuita per il pubblico che farà parte dei festeggiamenti per il centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Convegni, sfilate, mostre fotografiche: il programma delle cinque giornate è ricco e interessante. Una festa che coinvolgerà la città e i negozianti che allestiranno le vetrine con manifesti, litografie e adesivi grazie all’accordo con il coordinamento delle associazioni di via del centro che ha organizzato e gestito la distribuzione dei kit. In Piazza San Carlo, tra le altre, per la prima volta verrà esposta al pubblico la Reynard Honda che l’8 settembre 1996, guidata da Alex Zanardi, è stata protagonista di quello che negli USA e in tutto il mondo è conosciuto semplicemente come The Pass, il sorpasso: quello epico di Zanardi su Bryan Herta a Laguna Seca durante una gara del campionato mondiale Indy, una manovra impossibile all’ultimo giro, nella doppia curva denominata il Cavatappi.

Modelli esposti i Piazza San Carlo e Piazza Solferino

Formula 1 e gare leggendarie: Formula 1 Ferrari F399 Michael Schumacher 1999, Formula

1 Ferrari 312 T5 Jilles Villeneuve 1980, Formula Indy Reynard Honda Alex Zanardi 1996,

Formula 1 Ligier GS 11/15 Jacques Lafitte 1980, Formula 1 Ferrari 500 F2 Ascari 1952,

Formula 1 Dallara Scuderia Italia 1990, Formula 1 Osella Piercarlo Ghinzani 1981, Formula 1

March 761 Vittorio Brambilla 1976, Formula 1 De Tomaso Alfa Romeo 1961, Formula 1

Ferrari F312T Niki Lauda 1975, Formula 3000 Erik Comas, Telaio Nazzaro 3 1914, Cisitalia

202 SMM Nuvolari 1947, Lancia D24 1953, Fiat 130 HP 1907, OM 469 Sport 1922, Alfa Romeo

8C 2300 1934.

Endurance: Audi R15 TDI Plus ’09 Le Mans – Dindo Capello, Lancia Beta Montecarlo 1980,

Lancia Endurance LC2.

Moto GP: Suzuki Hayabusa Livrea Moto GP – Mir, Suzuki Hayabusa Livrea Moto GP – Rins,

Suzuki Team Gallina, Suzuki Franco Uncini, Suzuki Moto GP – Lucchinelli, Ducati VR46 Moto

GP, VR46 Moto 3.

Rally e GT: Lancia Stratos 1975, Fiat Abarth 124 Rally 1973, Toyota Celica GT-4 ST 165 1990

Carlos Sainz, Alfa Romeo 155 V6 TI 1996 Larini, Fiat 131 Abarth GR.4, Lancia Delta integrale

GR.A, Ford Focus WRC Colin McRae, Subaru Impreza WRC 2011 Burn, Subaru Impreza WRX

2003 n.001, Porsche 911 2.S RSR Martini, Citroën C3 WRC, Hyundai i20 Wrc Plus, Subaru

Impreza EX Solberg, Toyota GR Yaris racing R1 T 4x4, Lancia Fulvia HF F&M Munari, Lancia

Stratos Rally, Lancia 037 Livrea Eminence, Osella Sport 2.0, Ferrari 308 Malboro, Lancia Delta

16V GR.A Kankunnen, Lancia Delta 16V GR.A Astra Team, Lancia Delta 16V GR.A Cerrato e

Trelles, Lancia Delta 16V GR.B Cerrato, Dallara Stradale Kit EXP “The Pass”, Ferrari 296 GTB,

Ferrari 488 Challenge EVO.

I grandi nomi del motorsport mercoledì 7 settembre alle OGR per Autolook Awards

Team di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP, piloti e giornalisti saranno al centro della cerimonia di premiazione degli Autolook Awards, che si svolgerà alle OGR, corso Castelfidardo 22, a partire dalle ore 17 e che sarà condotta da Federica Masolin, giornalista

Sky. Nella sala Fucine allestita per l’occasione con la mostra EVOLUTION, curata da Paolo D’Alessio, e con una selezione di tute Sparco originali dei piloti di Formula 1, verranno assegnati i premi dalla Giuria Autolook, premi che riguardano le diverse declinazioni della comunicazione messe in atto dai grandi brand del motorsport, come le livree, gli spot, lo stile dei motorhome e la visione degli aspetti sociali. Alle 19 saranno Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino, Andrea Tronzano, Assessore Bilancio e Finanza Regione Piemonte e Andrea Levy, presidente e ideatore di Autolook Week, insieme a Federica Masolin, a dare il via allo show dinamico in piazza San Carlo dedicato al pubblico che potrà veder sfilare a pochi metri alcuni tra i modelli che hanno scritto la storia del motorsport nel circuito creato tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello.

Giovedì 8 settembre festival Suzuki e Tavola rotonda “Dalla pista, alla strada”

Suzuki dà appuntamento agli appassionati torinesi e ai turisti giovedì 8 settembre in piazza San Carlo a partire dalle ore 17.30 con i piloti ufficiali della MotoGP reduci dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Alex Rins e Kazuki Watanabe, che incontreranno i

fan per firmare autografi e scattare selfie. Alle ore 18.30 gli stessi piloti, insieme a Marco Lucchinelli, pilota campione del mondo MotoGP classe ’81, daranno vita a una parata tra piazza San Carlo e via Roma, fino a piazza Carlo Felice.Sempre giovedì 8 settembre alle ore 18, presso le OGR a Torino, si svolgerà la tavola rotonda “Dalla pista, alla strada”. Tema dell’incontro, aperto al pubblico, l’interscambio tecnologico tra le auto da competizione e le vetture di serie nei diversi momenti storici: dalle innovazioni dei primi decenni del secolo scorso, all’introduzione dell’ibrido in Formula 1 e nell’LMP1-H. Per iscriversi al convegno compilare il form sul sito www.autolookweek.com.

Sabato 10 settembre la rievocazione storica Torino-Stupinigi-Torino

Sabato 10 settembre sarà la volta della rievocazione storica Torino-Stupinigi-Torino di modelli ultracentenari organizzata da ACI Torino in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Automobile. I modelli selezionati da Automobile Club Torino partiranno da piazza San

Carlo a partire dalle ore 11 per arrivare alla volta di Stupinigi, dove i collezionisti pranzeranno e lasceranno le vetture in car display prima di ripartire alla volta di Torino, dove arriveranno intorno alle ore 17 quando ACI Torino premierà e racconterà l’evento e i suoi protagonisti.

Domenica 11 settembre Autolook Supercar Parade con sfilata di supercar

Sarà da poco terminato il Gran Premio di Formula 1 di Monza i partecipanti alla Supercar Parade s’incontreranno e daranno spettacolo per le vie del centro di Torino per quello che sarà l’evento di chiusura di Autolook Week Torino. L’appuntamento sarà in piazza Vittorio

Veneto a partire dalle ore 17.30 dove resteranno in mostra prima di partire alla volta di piazza San Carlo e in via Roma, dove le supercar si fermeranno fino alle 20 in car display.

Faster ed Evolution, le emozioni fotografiche di Autolook Week

Dal 7 all’11 settembre le immagini delle vetture Formula 1 più iconiche saranno a disposizione del pubblico di appassionati grazie alle mostre fotografiche organizzate durante Autolook Week. Emozionano le fotografie appese in via Po che, partendo da piazza Castello

arrivando fino piazza Vittorio, accompagnano gli appassionati con oltre 150 scatti che hanno scritto la storia del motorsport, immortalate da oltre 20 fotografi internazionali. E un approfondimento della mostra FASTER sarà a disposizione dei torinesi e dei turisti durante

l’orario di apertura delle OGR, sempre dal 7 all’11 settembre.