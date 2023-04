La Ford Focus è la station wagon più venduta in Italia nel primo trimestre 2023 - .

Per la loro versatilità, le station wagon, restano una scelta consigliata per gli automobilisti con importanti esigenze di spazio e abitabilità. Se nascono per i viaggi lunghi, per il ‘grand vagabondage’ come dicono i francesi, sono comunque valide per un utilizzo professionale, tanto che restano una presenza importante nelle flotte aziendali. Le familiari rappresentano una categoria di automobili che ha risentito, non poco, in termini di mercato della presenza dei Suv, ma senza rinunciare alla propria identità. Ed è interessante rilevare un risveglio in termine numerico nel primo trimestre del 2023: a marzo ne sono state vendute 5.531 contro le 3.804 dello stesso mese 2022, mentre il cumulato da gennaio è di 14.563 unità contro le 10.359 dello stesso trimestre 2022. Un segnale? Può darsi. Ecco, in ordine alfabetico, le 10 più vendute.



AUDI A4 AVANT

Un "must" tra le station wagon più apprezzate. A4 Avant riflette la vasta offerta di motori del gruppo a cui appartiene. I propulsori a benzina sono mild hybrid (2.0 litri da 150 Cv a 265 Cv) a meno che non si scelga la sportiva Rs4 (3.0 litri V6 da 450 Cv). Il diesel è presente in differenti configurazioni: 2.0 litri (da 136 a 204 Cv) oppure 3.0 litri V6 (da 286 a 341 Cv). La capacità del bagagliaio parte da 415 litri. Il listino parte da 42.650 euro.

AUDI A6 AVANT

L'unica vera wagon di lusso che piace al mercato. I motori riflettono l'immagine del veicolo: i benzina sono mild hybrid (2.0 litri da 204 a 265 Cv o 3.0 litri V6 da 340 Cv) o plug-in hybrid (2.0 litri da 199 a 367 Cv) eccetto per la Rs6 che monta un 4.0 litri V8 da 600 Cv. I diesel sono anch'essi mild hybrid (2.0 litri da 163 a 204 Cv o 3.0 litri V6 da 245 a 344 Cv). Il bagagliaio parte da una capacità di 565 litri. Si parte da 59.050 euro.

BMW SERIE 3 TOURING

E’ una delle Bmw più amate. Anche in Italia dove è disponibile con i benzina (2.0 litri da 156 a 245 Cv o 3.0 litri sei cilindri in linea da 510 Cv), benzina mild hybrid (3.0 litri sei cilindri in linea da 340 Cv), benzina ibrido plug-in (2.0 litri da 204 a 292 Cv) e diesel (2.0 litri da 122 a 190 Cv o 3.0 litri sei cilindri in linea da 286 a 340 Cv). La capacità del baule è di 410 litri. Da 47.900 euro.

FIAT TIPO SW

Versione familiare della popolare berlina, rinnovata nel 2022 con integrazioni tecnologiche e arricchito con sistemi di assistenza alla guida. Equipaggiabile con motori benzina (1.0 litri da 100 Cv) diesel (1.6 litri Multijet da 95 Cv) e mild hybrid (1.5 litri da 131 Cv). Il bagagliaio offre 550 litri di capacità. Prezzo parte da 23 mila euro.

FORD FOCUS STATION WAGON

Ford terminerà la produzione di Focus nel 2025 e non ci saranno eredi. Ma l'attuale generazione convince per via di una valida scelta di motori sia benzina (1.0 ecoboost mild hybrid da 125 a 155 Cv) sia diesel (1.5 EcoBlue da 115 Cv a 120 Cv) e per la connettività. La capacità del bagagliaio parte da 608 litri. Listino da 32.000 euro.

PEUGEOT 308 SW

Il rinnovato e "graffiante" stile dei nuovi modelli della Casa del Leone si abbina a interni di livello con l’i-Cockpit protagonista. La 308 familiare è con motori benzina (1.2 litri PureTech da 131 Cv) benzina ibrido plug-in (1.6 litri da 181 Cv e 224 Cv) e diesel (1.5 BlueHdi da 131 Cv). 548 i litri offerti dal bagagliaio. Si parte da 28.520 euro.

RENAULT MEGANE SPORTER

La Sporter sul mercato ha un look molto più fresco rispetto alla precedente generazione, soprattutto al frontale e una linea più slanciata. La gamma motori si divide tra un benzina ibrido plug-in (1.6 litri da 158 Cv) e uno a gasolio (1.5 litri da 116 Cv). La capacità del bagagliaio, molto pratico, parte da 504 litri. Entry level a 27.800 euro.

SKODA OCTAVIA WAGON

E’ la familiare più venduta in Europa, comodissima e basata sul metodo ‘simply clever’, che ha dato fama alla Casa. L'appartenenza al gruppo Volkswagen le permette di avere in dotazione un'ampa offerta motori: benzina (1.0 litri da 110 Cv; 1.5 litri da 150 Cv; 2.0 litri da 245 Cv) ibrido-benzina (1.0 litri da 110 Cv; 1.5 litri da 150 Cv) e diesel (2.0 Tdi da 115 Cv a 200 Cv). Il baule ha 495 litri di capacità base. Il listino parte da 29.100 euro.

TOYOTA COROLLA STATION

L'ibrido Toyota è un eccellente equipaggiamento anche per la versione station wagon della più venduta auto al mondo. Affidabile, robusto e dai bassi consumi, tutto ciò che serve a un accanito viaggiatore. L'offerta prevede la versione 1.8 litri da 190 Cv e quella 2.0 litri da 196 Cv. La capacità del bagagliaio parte da 581 litri. Da 34.300 euro.

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT

Sicuramente tra le "wagon" più note e conosciute, l'attuale Passat è ancora un riferimento per il segmento. L'unico motore a benzina è un 1.5 litri da 150 Cv, la maggior parte dell'offerta si concentra sul diesel: 2.0 litri da 122 a 200 Cv anche con trazione integrale. Sono 650 i litri offerti dal bagagliaio, top della categoria in base alla lunghezza del veicolo. Il listino parte da 40.650 euro.