COMMENTA E CONDIVIDI











La pandemia, ma soprattutto il lockdown, ha portato almeno un piccolo effetto positivo sul portafoglio degli italiani, andando ad incidere sul comparto delle spese per l'automobile. Infatti il prezzo effettivo medio della garanzia rc auto per il secondo trimestre del 2020 è stato di 383 euro, in diminuzione del 5,4% su base annua (circa 22 euro). Lo mette in luce il Bollettino statistico dell'Ivass nel quale viene sottolineata "una significativa variabilità della riduzione a livello mensile che probabilmente riflette le restrizioni alla circolazione disposte in conseguenza della pandemia". Ad aprile infatti, il premio si è ridotto del 5,9% mentre a maggio la riduzione è stata del 5,4% e a giugno è stata del 4,9%. Diminuiti del 3,4% anche i contratti con un picco ad aprile dell'8,6%.