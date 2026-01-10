Profili It, crescono le retribuzioni

Il 49% delle offerte di lavoro per profili It&Tech nel nostro Paese viene da dieci città italiane. In particolare, da Milano e Roma arrivano la maggior parte delle proposte lavorative: rispettivamente il 17% dal capoluogo lombardo e il 10% dalla Capitale. Napoli, per la prima volta, entra nella Top 3 delle Tech Cities, appaiandosi a Bologna, entrambe con il 5% delle offerte. Segue Torino con il 4%, Bari col 3%, Verona col 2%, Padova, Udine e Catania, tutte con l’1%. Lo rileva la sesta edizione di Tech Cities, lo studio promosso da Experis, brand di ManpowerGroup e provider It di soluzioni applicative, consulenza, resourcing e formazione, sui profili tecnologici più richiesti nelle principali città e province italiane.

Nel 2025 si conferma il costante aumento della Ral-Retribuzione annua lorda media per i profili IT di media seniority nelle principali Tech Cities italiane, su valori nettamente superiori rispetto agli stipendi medi dei lavoratori e delle lavoratrici. A Milano la Ral media raggiunge i 53.750 euro, mentre Roma segue con 48mila euro e Padova con 47mila. Valori tra i 44mila e i 46mila euro anche a Verona, Bologna, Torino e Udine. Anche nelle città del Sud, come Bari, Napoli e Catania, le retribuzioni It si attestano sui 40-41mila euro annui. Valori significativamente più elevati rispetto alle Ral medie delle diverse province.

Andando ad analizzare i singoli profili in Italia, la figura dirigenziale della/del Cto-Chief Technology Officer registra il compenso più elevato, con una media di 71.500 euro, che a Milano arriva a 85mila euro. Sul podio delle Ral It più alte anche le/gli Infrastructure e Sos manager con circa 53mila euro di media nazionale. I professionisti e le professioniste con la retribuzione più bassa tra i profili middle seniority esaminati sono Java Developer con 35.100 euro e Full Stack Developer con 34.500 euro.

«Il settore It sta vivendo una trasformazione profonda, guidata da intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e nuove competenze digitali. In uno scenario segnato da una crescente difficoltà nel reperire competenze in linea con le tecnologie emergenti e dalla necessità di formazione continua, la sicurezza informatica resta la priorità assoluta per le aziende - spiega Salvatore Basile, direttore di Experis Italia -. L’innovazione tecnologica richiede oggi un approccio human-tech, in cui la capacità delle persone di guidare il cambiamento è centrale quanto la potenza delle macchine. Experis è al fianco dei professionisti e delle imprese per valorizzare le competenze, offrire formazione sulle tecnologie emergenti e costruire insieme il futuro del lavoro It».

Secondo il report, i profili più richiesti nelle Tech Cities si confermano essere Java Developer ed E-Commerce Manager. Il terzo ruolo più ricercato è il Cloud Developer/Architetct, segno della crescente diffusione dei workload cloud-native (applicazioni pensate per funzionare direttamente nel cloud), dell’espansione dell’AI generativa e della necessità di ottimizzare costi e prestazioni nei cloud. Crescono anche le offerte di lavoro per Full Stack Developer, data la crescente domanda di professionisti in grado di gestire front-end e back-end integrando funzionalità AI. Alcune città registrano differenze rispetto al dato nazionale: in particolare a Milano la figura più richiesta è il Cloud Developer/Architetct, mentre a Roma è il Data Scientist/Architect, a riprova del consolidamento dell’analisi dei dati come competenza strategica.

Il digitale si conferma tra i settori economici più dinamici, come mostra il Meos-ManpowerGroup Employment Outlook Survey: nel primo trimestre 2026 il settore IT&Tech Services sarà tra i settori più positivi come previsioni di assunzione (+26%) in Italia. Per il 20% delle organizzazioni l’innovazione tecnologica porta all’apertura di nuove posizioni.

La/il Cto-Chief Technology Officer ricopre una posizione di livello esecutivo (come membro del Cda), la cui responsabilità principale è quella di selezionare e proporre a Consiglio di amministrazione e ceo le migliori soluzioni tecnologiche e i servizi da adottare per potenziare la competitività aziendale. Milano, Verona e Torino sono le città in cui si concentrano maggiormente le ricerche per questo profilo.

La/il Sap Manager o Sap Specialist si occupa dell’implementazione, personalizzazione e gestione del software Sap, software gestionale, tra i più diffusi, appartenente ai sistemi Erp. Milano, Roma e Napoli dominano la classifica per richiesta di questo professionista.

La/l’E-commerce Manager integra processi di marketing e project management ad attività di posizionamento, progettazione e implementazione dello store online. Milano è in vetta alla classifica di ricerche per queste figure, seguita da Napoli e Roma.

La/l’Infrastructure Manager è responsabile dei sistemi e delle infrastrutture informatiche, esperto dei più comuni linguaggi di programmazione, project management, gestione budget. Milano è la Tech Cities in cui questo profilo è maggiormente richiesto, seguita da Padova e Napoli.

La/il Cloud Developer/Architect/Engineer è una/un professionista che coniuga competenze tecniche a doti manageriali: progetta e costruisce lo spazio cloud, seguendo le fasi gestionali e monitorando i risultati. Milano e Roma da sole coprono oltre il 40% delle ricerche per questa figura.

La/il DevOps Engineer si occupa di tutte le fasi di sviluppo di un software e gestisce le tappe operative che caratterizzano l’infrastruttura, il neologismo inglese “DevOps” si riferisce infatti ai termini “development” e “operation”. Milano, Roma e Napoli sono le prime tre città per domanda di questo profilo.

La/il Full Stack Developer è in grado di adattarsi alle diverse fasi di un piano di sviluppo e possiede la capacità di gestire e coordinare un progetto in maniera globale. Milano è in vetta al ranking per richiesta di questi profili e precede Roma al secondo posto e Bologna al terzo.

La/il Java Developer sviluppa software e applicazioni utilizzando il linguaggio di programmazione Java, uno tra i più diffusi e longevi del settore. È una figura molto richiesta su tutto il territorio nazionale, con Milano, Roma e Napoli in testa.

La/lo Scrum Master è una figura ibrida tra la/il Project Manager e la/il Talent Scout, che affianca elevate competenze tecniche a grandi doti di gestione e organizzazione. A Milano, Torino e Roma si concentrano oltre la metà delle ricerche per questo profilo.

La/il Data Scientist/Architect è un professionista dei dati e sulla base di questi elabora modelli di business competitivi, in grado di affrontare trasversalmente tutte le sfide legate agli ecosistemi aziendali, sempre più complessi e interconnessi. A guidare le offerte di lavoro sono le province di Milano e Roma, seguite da Torino e Bologna.

La/il Soc Manager è responsabile del Soc-Security Operation Center e utilizza tecnologie specifiche per gestire e coordinare tutte le funzionalità legate alla sicurezza dell’intera infrastruttura It, monitorando in tempo reale e con una copertura h24 possibili minacce legate ad attacchi hacker. Milano è in vetta alla classifica per domanda di questi profili, seguita da Roma.

La/il Security Researcher si occupa di rilevare, prevenire e risolvere le minacce alla sicurezza di reti di computer e archivi di dati. Effettua periodiche verifiche dello stato di sicurezza dei sistemi, prepara relazioni tecniche, coordina e collabora per l’installazione, la manutenzione e l’operatività di software e firewall e di tutte le attività Siem-Security information and event management. Milano, Roma e Torino sono le Tech Cities dove si concentra la domanda per queste figure.

La/il Penetration Tester si occupa di testare apparati e sistemi aziendali, simulando attacchi informatici così da cercare vulnerabilità e difetti. Una volta individuati gli errori presenti all’interno dei programmi (o dei sistemi) li segnala e prova a correggerli. Milano svetta per domanda di queste figure, seguita da Roma e Torino.

La/il Model Based Design Engineer si occupa di modellazione e sviluppo software con approccio metodologico model-based. Il suo compito è quello di definire i requisiti del comportamento di un sistema, le logiche di controllo e le “ipotesi di comportamento” in cui quel sistema agisce, per questo a volte viene definito anche “controllista”. Torino è largamente al vertice del ranking per domanda di questo professionista, rappresentando un terzo delle ricerche.

La/il Embedded System Engineer si occupa di progettare, sviluppare e validare soluzioni software e hardware per architetture embedded. Milano, Roma, Bologna e Torino sono le città con più richieste.

La/Il Software Quality Assurance Tester è cruciale nell’assicurare la qualità del software prima del rilascio, contribuendo a migliorare il ciclo di sviluppo del software, riducendo i costi e i rischi associati ai difetti, anche in ambito di sicurezza digitale. Nel ranking delle Tech Cities per domanda di questi profili, dominano Milano, seguita da Roma e Napoli.